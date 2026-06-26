Средняя продолжительность жизни в Узбекистане достигла 75,4 лет

·23·Здоровье
Средняя продолжительность жизни в Узбекистане достигла 75,4 лет

В 2025 году средняя ожидаемая продолжительность жизни постоянного населения Узбекистана составила 75,4 года. Об этом сообщило Национальное агентство статистики.

Отмечается, что данный показатель увеличился на 9 лет по сравнению с 1991 годом. В тот год средняя продолжительность жизни в стране составляла 66,4 года.

Динамика показателя по годам выглядит следующим образом:

• в 1991 году — 66,4 года
• в 1995 году — 69,1 года
• в 2000 году — 70,8 года
• в 2005 году — 71,8 года
• в 2010 году — 73 года
• в 2015 году — 73,6 года
• в 2020 году — 73,4 года
• в 2024 году — 75,1 года
• в 2025 году — 75,4 года

Из данных видно, что с 1991 по 2015 год средняя продолжительность жизни стабильно росла. В 2020 году показатель снизился до 73,4 лет, после чего снова начал расти, достигнув в 2025 году 75,4 лет.

Национальное агентство статистикиПродолжительность жизниНаселениеСтатистикаУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
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