38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов

В Колумбии 38-летняя Мария Тапиа готовится одновременно родить четырех мальчиков-близнецов. Как отмечают специалисты, такая беременность встречается примерно в одном случае из 15 миллионов.

Мария достигла 30-й недели беременности. В ее животе развиваются четверо малышей, которых планируют назвать Мариано, Максимилиано, Эмилиано и Тьяго. Этот редкий случай удивил даже врачей города Каусия в колумбийском департаменте Антьокия.

В настоящее время Мария и ее супруг Джонатан Сапа отправились в город Медельин. Там специалисты определят, когда и каким способом будет безопаснее принять роды. Поскольку беременность оценивается как высокая группа риска, мать и нерожденные дети находятся под наблюдением врачей.

Все четверо малышей одного пола

По предварительным данным, младенцы являются монозиготными четверняшками. То есть они развились из одной оплодотворенной яйцеклетки, которая впоследствии разделилась на четыре эмбриона.

Джонатан в интервью местным СМИ рассказал, что все четверо малышей находятся в одной плаценте, но в отдельных плодных оболочках.

«Все они находятся в одной плаценте, в отдельных пузырях. Все четверо детей — мальчики, пол одинаковый. Именно эта особенность делает данную беременность чрезвычайно редкой», — сказал он.

Когда пара впервые узнала, что ждет четверых детей, они от удивления не знали, что и сказать. Джонатан вспоминает, как во время ультразвукового исследования пересчитывал эмбрионы по одному.

«Один, два, три и четыре», — вспоминает он.

Мать с нетерпением ждет момента, когда прижмет детей к груди

Семья надеется продлить беременность под наблюдением врачей как можно дольше. Это даст малышам время еще больше развиться до рождения.

По словам Марии, она очень хочет увидеть детей и прижать их к груди.

«Я очень хочу встретиться с ними, родить их и увидеть», — сказала она в своем видеообращении.

Сообщается, что общее состояние Марии хорошее. Однако по мере роста живота ей становится все труднее ходить и передвигаться.

Мария и Джонатан с огромной радостью ждут рождения детей. Они воспринимают эту беременность как дар Божий.

«Мы всегда верим в Бога и надеемся, что все закончится хорошо», — сказала Мария.

Такая беременность встречается в одном случае из 15 миллионов

Как сообщает издание «Нид То Кнов», вынашивание четырех малышей одновременно может вызвать различные риски и осложнения для матери и детей. Поэтому при определении времени и способа родов врачи должны тщательно оценить каждый фактор.

Акушер-гинеколог Эйлен Оспина Барриос подчеркнула исключительную редкость подобных случаев.

«Вероятность такого явления составляет один на 15 миллионов беременностей», — заявила специалист.

По данным Национального административного департамента статистики Колумбии (ДАНЭ), в 2025 году в стране было зарегистрировано шесть случаев рождения четверняшек. Однако ни в одном из них все четверо детей не были одинаковыми мальчиками, развившимися из одной оплодотворенной яйцеклетки.

Кроме того, в Колумбии не было известно о предыдущих подтвержденных случаях рождения монозиготных четверняшек.

Ученые еще полностью не выяснили, по каким причинам один эмбрион может разделиться на четыре. Поэтому беременность Марии заслуживает особого внимания с медицинской точки зрения.

Теперь главная цель семьи и врачей — сохранить здоровье матери и обеспечить безопасное появление на свет всех четырех малышей.