Исполняющий обязанности президента Сербии, председатель Народной скупщины Александр Чупич не примет участия в саммите Европейского союза (ЕС) и стран Западных Балкан, который пройдет в Брюсселе.

Об этом 21 ноября сообщило постоянное представительство Европейского союза в Сербии. В официальном сообщении отмечается, что Чупич выразил сожаление в связи с тем, что не сможет присутствовать на саммите на следующей неделе.

Позиция Белграда и детали приглашения

В ходе общения с европейскими дипломатами Александр Чупич подчеркнул, что развитие отношений с Евросоюзом и продвижение фундаментальных реформ остаются приоритетными задачами для Белграда.

Ранее сербский телеканал РТС сообщал, что приглашение на эту встречу, назначенную на 25 ноября, Александр Чупич получил от главы Европейского совета Антониу Кошты. Эта поездка могла стать первым выходом Чупича на международную арену после того, как оппозиционный «Студенческий список» победил на парламентских выборах 25 октября, а он сам был избран спикером парламента.

Аспект / Дата Информация и детали Личность и должность Александр Чупич — и.о. президента Сербии, председатель Народной скупщины Дата и место саммита 25 ноября, Брюссель (саммит ЕС и стран Западных Балкан) Инициатор приглашения Глава Европейского совета Антониу Кошта (по данным РТС) Внутриполитический контекст Победа «Студенческого списка» на парламентских выборах 25 октября и избрание спикером Балканская повестка Темпы евроинтеграции и вопрос вступления в Шенгенскую зону

Тема евроинтеграции и Шенгена

В мае текущего года министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, выступая по итогам встречи глав МИД стран ЕС и Западных Балкан в Брюсселе, обратил внимание на необоснованное затягивание евроинтеграции региона и призвал Евросоюз включить балканские страны в Шенгенскую зону.

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