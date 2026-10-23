«Взрыв» на нефтяном рынке: цены приближаются к рекорду 2022 года

·92·Мир
«Взрыв» на нефтяном рынке: цены приближаются к рекорду 2022 года

На мировом нефтяном рынке продолжается стремительный рост цен. В ходе торгов 23 октября цена эталонной североморской нефти Брент достигла 113,7 доллара за баррель, а в течение дня даже превысила 114 долларов.

Хотя этот показатель немного ниже весенних кратковременных пиков в 118 долларов, на фоне усиления геополитической ситуации в рынке цены уверенно движутся к обновлению исторического рекорда 2022 года в 122 доллара.

Почему цены резко растут? Основные факторы

Международные эксперты объясняют рост нефтяных котировок серьезными перебоями и рисками в поставках:

  • Эвакуация штаб-квартиры Сауди Арамко: на фоне эскалации столкновений между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами компания «Сауди Арамко», являющаяся крупнейшим экспортером нефти в мире, экстренно эвакуировала сотрудников из своей штаб-квартиры в городе Дахран на берегу Персидского залива;

  • Закрытие трубопроводов в Ливии: Национальная нефтяная корпорация Ливии объявила о закрытии клапана нефтепровода, соединяющего месторождения Хамада и Тахара с портом Завия. Это привело к значительному сокращению добычи на обоих месторождениях;

  • Кризис танкеров и грузоперевозок: аналитик UBS Джованни Стауново отметил, что логистические риски и чрезмерный рост ставок аренды танкеров (фрахта) вызвали реальный дефицит предложения на рынке;

  • Иранский фактор и геополитическая среда: полномасштабная эскалация на Ближнем Востоке создает прямую угрозу нефтяной инфраструктуре, вынуждая инвесторов закладывать в цены премию за риск.

Цена Уралс превысила 100 долларов: на 60% выше ожиданий

Рост цен на глобальном рынке оказал прямое влияние и на стоимость российской нефти:

  • Преодолен рубеж в 100 долларов: российская нефть марки Уралс продается на рынках по цене выше 100 долларов за баррель;

  • Оценка Reuters: по аналитическим данным агентства, в октябре средняя цена на Уралс ожидается на 60 процентов выше первоначальных планов и ожиданий российского правительства.

Как отмечает аналитик КсС.ком Лин Тран, в настоящее время участники рынка сосредоточены на том, как долго продлятся текущие перебои — если восстановление инфраструктуры затянется, цены на нефть могут подняться выше отметки в 122 доллара.

Нефтяной рынокSaudi AramcoBrentUrals
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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