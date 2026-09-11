Нефть превысила 106 долларов: хуситы перекрывают Красное море и бьют по США?

«Если хуситы полностью возьмут под контроль этот водный путь, это даст их спонсору Ирану огромное преимущество в войне с США, резко сократит поставки и приведет к беспрецедентному росту цен на нефть», — пишет агентство Reuters.

Вашингтон и международные аналитики пытаются остановить ситуацию силой оружия и экономическими рычагами:

Решающая роль Китая: Аналитики ИНГ банк отмечают, что дальнейший рост цен будет зависеть не только от хуситов, но и от дальнейших решений Китая — крупнейшего в мире импортера нефти.

Альтернативные маршруты под угрозой: В то время как в Ормузском проливе, являющемся главной экспортной артерией Саудовской Аравии, бушуют военные столкновения, ее альтернативный путь через Красное море также превратился в опасную ловушку;

Мощные удары в Ормузском проливе: Центральное командование США (КЭНТКОМ) нанесло сокрушительный удар по пяти танкерам, перевозившим иранскую нефть, один из них полностью затонул;

«Китай в последние недели вновь усилил закупку нефти. Если закупки со стороны Пекина продолжатся, это удвоит эффект от любых сбоев в поставках и поднимет цены еще выше», — предупреждают эксперты ИНГ.

Чаши весов: Кто выигрывает, а кто проигрывает?

Движущий фактор Позиция хуситов и Ирана США и потребительские рынки Географический контроль Захватили порт Моха и устье Баб-эль-Мандеба, усилили давление Несмотря на морские патрули, не могут гарантировать безопасность проливов Экономический удар Подняли цену на нефть до $106,9 за день, ударив по глобальному рынку Сталкиваются с угрозой инфляции и роста цен на топливо Танкерная война Взяли под прямой прицел альтернативные экспортные пути Саудовской Аравии Нанесли удары по 5 танкерам Ирана, но не смогли обуздать угрозу Следующий шаг Острова Ханиш и закрытие всего пролива Надежда на сокращение импорта нефти Пекином и охлаждение рынка

Если на одной чаше весов находится хусито-иранская коалиция, которая перекрывает важные проливы и превращает нефть в геополитическое оружие, то на другой — неспособные отразить атаки на море вооруженные силы США и неожиданный спрос со стороны Китая. Это противостояние может привести к обновлению новых исторических антирекордов цен на нефть в ближайшие дни.

Как вы думаете, удастся ли хуситам полностью закрыть Красное море или военно-морские силы США начнут широкомасштабную операцию, чтобы прорвать эту блокаду? Какой удар по мировой экономике нанесет нефть, перешагнувшая отметку в 106 долларов за баррель? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом горячей энергетической интриги с близкими и специалистами!