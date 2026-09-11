Нефть превысила 106 долларов: хуситы перекрывают Красное море и бьют по США?

·40·Мир
Нефть превысила 106 долларов: хуситы перекрывают Красное море и бьют по США?

Глобальный энергетический рынок оказался в состоянии очередного катастрофического шока: цена на черное золото марки Брент резко подскочила за один день до 106,9 доллара за баррель. С одной стороны — йеменские хуситы, которые пытаются взять под контроль стратегические морские пути, осадить Саудовскую Аравию и обеспечить победу Ирана в войне с США. С другой стороны — Вашингтон, наносящий удары для обеспечения безопасности танкеров, и Пекин, решающий дальнейшую судьбу нефтяного рынка. После того как хуситы захватили порт Моха у входа в Баб-эль-Мандебский пролив и начали наступление на острова Ханиш, «танкерная война» по всему миру вышла на новый этап.

Первая сторона: Геополитическая осада хуситов и Ирана

Движение «Ансар Аллах» в Йемене пытается полностью перехватить инициативу на поле боя:

  • Захвачен стратегический порт: Хуситы полностью взяли под контроль стратегический порт Моха, расположенный на берегу Красного моря и являющийся воротами в Баб-эль-Мандебский пролив;

  • Морская блокада Саудовской Аравии: Захват этого порта создал для хуситов новый плацдарм для прямых атак на саудовские танкеры, следующие в сторону Суэцкого канала;

  • Острова Ханиш под прицелом: По данным Reuters, группировка одновременно начала активные нападения на имеющие важное значение острова Ханиш в море;

  • Закрытие второго коридора: Если хуситы установят полный контроль, их спонсор Иран получит решающее преимущество в противостоянии с США путем перекрытия второго по величине маршрута транзита нефти.

«Если хуситы полностью возьмут под контроль этот водный путь, это даст их спонсору Ирану огромное преимущество в войне с США, резко сократит поставки и приведет к беспрецедентному росту цен на нефть», — пишет агентство Reuters.

Вторая сторона: Ответные удары США и рыночный баланс

Вашингтон и международные аналитики пытаются остановить ситуацию силой оружия и экономическими рычагами:

  • Мощные удары в Ормузском проливе: Центральное командование США (КЭНТКОМ) нанесло сокрушительный удар по пяти танкерам, перевозившим иранскую нефть, один из них полностью затонул;

  • Альтернативные маршруты под угрозой: В то время как в Ормузском проливе, являющемся главной экспортной артерией Саудовской Аравии, бушуют военные столкновения, ее альтернативный путь через Красное море также превратился в опасную ловушку;

  • Решающая роль Китая: Аналитики ИНГ банк отмечают, что дальнейший рост цен будет зависеть не только от хуситов, но и от дальнейших решений Китая — крупнейшего в мире импортера нефти.

«Китай в последние недели вновь усилил закупку нефти. Если закупки со стороны Пекина продолжатся, это удвоит эффект от любых сбоев в поставках и поднимет цены еще выше», — предупреждают эксперты ИНГ.

Чаши весов: Кто выигрывает, а кто проигрывает?

Движущий фактор

Позиция хуситов и Ирана

США и потребительские рынки

Географический контроль

Захватили порт Моха и устье Баб-эль-Мандеба, усилили давление

Несмотря на морские патрули, не могут гарантировать безопасность проливов

Экономический удар

Подняли цену на нефть до $106,9 за день, ударив по глобальному рынку

Сталкиваются с угрозой инфляции и роста цен на топливо

Танкерная война

Взяли под прямой прицел альтернативные экспортные пути Саудовской Аравии

Нанесли удары по 5 танкерам Ирана, но не смогли обуздать угрозу

Следующий шаг

Острова Ханиш и закрытие всего пролива

Надежда на сокращение импорта нефти Пекином и охлаждение рынка

Если на одной чаше весов находится хусито-иранская коалиция, которая перекрывает важные проливы и превращает нефть в геополитическое оружие, то на другой — неспособные отразить атаки на море вооруженные силы США и неожиданный спрос со стороны Китая. Это противостояние может привести к обновлению новых исторических антирекордов цен на нефть в ближайшие дни.

Как вы думаете, удастся ли хуситам полностью закрыть Красное море или военно-морские силы США начнут широкомасштабную операцию, чтобы прорвать эту блокаду? Какой удар по мировой экономике нанесет нефть, перешагнувшая отметку в 106 долларов за баррель? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом горячей энергетической интриги с близкими и специалистами!

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Shuhrat Razzakov
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