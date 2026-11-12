Хуситы объявили об атаке на столицу Саудовской Аравии: объекты под прицелом

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о нанесении ударов по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также по ряду важных стратегических объектов. Это событие, за которым пристально следит международное сообщество, может еще больше обострить военно-политическую ситуацию в регионе.

Детали атаки и основные цели

Согласно заявлению военного представителя движения Яхьи Сарии, во время данных военных операций применялись современные баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (дроны). В качестве основных целей хуситы выбрали следующие объекты: