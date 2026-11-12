Хуситы объявили об атаке на столицу Саудовской Аравии: объекты под прицелом
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о нападении на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.
- Также сообщается об атаке на ряд стратегических объектов Саудовской Аравии.
- По заявлению военного представителя движения Яхьи Сария, в ходе операций применялись баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (дроны).
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о нанесении ударов по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, а также по ряду важных стратегических объектов. Это событие, за которым пристально следит международное сообщество, может еще больше обострить военно-политическую ситуацию в регионе.
Детали атаки и основные цели
Согласно заявлению военного представителя движения Яхьи Сарии, во время данных военных операций применялись современные баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты (дроны). В качестве основных целей хуситы выбрали следующие объекты:
Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и насосные станции нефтепровода «Восток – Запад».
Всемирно известный нефтяной объект компании «Сауди Арамко», расположенный в городе Абкайк.
Крупный финансовый центр в городе Эр-Рияд.
Районы скопления саудовских военных на юго-западе Йемена.
Параметры атаки
Детали и данные
Заявившее лицо
Яхья Сария (военный представитель «Ансар Аллах»)
Примененное оружие
Баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны
Основные цели
Аэропорт имени короля Халида, «Сауди Арамко» и нефтепроводы
Заявления о последствиях
Сообщается о возникновении пожаров на объектах и потерях среди военных
Дополнительные заявления и официальная реакция
Представитель движения Яхья Сария подчеркнул, что военные операции хуситов направлены исключительно против военных баз и стратегических нефтяных объектов. Вместе с тем он категорически отверг обвинения властей Саудовской Аравии в попытке перехвата дрона в воздушном пространстве города Мекка. На данный момент саудовская сторона не предоставила никаких официальных комментариев по поводу этих заявлений.
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