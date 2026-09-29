Саудовская Аравия восстановила крупный нефтепровод: Цена нефти упала до 95 долларов

·45·Мир
Саудовская Аравия восстановила крупный нефтепровод: Цена нефти упала до 95 долларов

На глобальном энергетическом рынке наблюдается долгожданная стабилизация: Саудовская Аравия полностью восстановила работу стратегического нефтепровода «Восток — Запад», серьезно поврежденного в результате атаки хуситов, и возобновила экспорт сырья за рубеж. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, государственная компания Сауди Арамко, являющаяся национальным нефтяным гигантом королевства, официально приступила к прокачке нефти через систему для поставок за границу.

Этот трубопровод общей протяженностью 1,2 тысячи километров доставляет черное золото с месторождений в Восточной провинции в порт Янбу на побережье Красного моря и имеет пропускную способность до 7 миллионов баррелей в сутки. После атаки, совершенной в начале сентября, саудовским инженерам в рекордные сроки удалось восстановить логистику, построив обводные сети в обход трех поврежденных насосных станций. Цена нефти, подскочившая на мировых рынках до 109 долларов во время остановки поставок, сразу после объявления о задействовании трубопровода снизилась до 95 долларов.

«1200 км магистрали, 7 млн баррелей в сутки и цена в 95 долларов»: 5 основных точек энергетического восстановления

Самые важные официальные факты о возобновлении работы трубопровода «Восток — Запад» и реакции мирового рынка:

  • Трубопровод «Восток — Запад» полностью возобновил работу: Поврежденная от удара хуситов стратегическая нефтяная сеть восстановлена, начата отправка за рубеж;

  • Сауди Арамко оживила экспорт: Национальная нефтяная компания в полном объеме продолжает отгрузку нефти на международные танкеры через порт Янбу;

  • Мощность 7 миллионов баррелей в сутки: Огромная 1200-километровая магистраль считается основным путем вывоза основной части саудовской нефти к Красному морю;

  • Пройдены 3 насосные станции в обход: Саудовские инженеры оперативно завершили строительство новых кольцевых трубопроводных сетей вокруг поврежденных станций;

  • Нефть подешевела на 14 долларов: Цена за баррель нефти, поднявшаяся до 109 долларов во время перебоев с поставками, после восстановления трубопровода снизилась до 95 долларов.

Классификация технических и рыночных параметров нефтепровода «Восток — Запад»

Аналитическая таблица показателей стратегического трубопровода и его роли на мировом рынке:

Критерии показателей и анализа

Официальные технические показатели

Значение для рынка и геополитики

Протяженность и направление трубопровода

1 200 км (Восточная провинция — порт Янбу)

Альтернативный путь в обход опасных проливов в Персидском заливе

Суточная пропускная способность

До 7 миллионов баррелей нефти в сутки

Составляет весомую часть глобального суточного потребления нефти

Атака на инфраструктуру

В начале сентября под удар попали 3 насосные станции

Успех альтернативных обходных решений против военных ударов

Способ и скорость восстановления

Сеть в обход поврежденных точек

Поставки восстановлены в рекордные сроки

Изменение цен на нефть в мире

Снизилась со 109 до 95 долларов (-14 $)

Ценовая паника и инфляция на глобальном энергетическом рынке снизились

Управляющий национальный оператор

Государственная корпорация Сауди Арамко

Гарантия стабильности в качестве крупнейшего мирового поставщика

Энергетическая и геополитическая экспертиза: Почему это событие спасло мировую экономику?

Выводы международных энергетических аналитиков, нефтяных трейдеров и геополитиков:

  • «Безопасность в обход Ормузского пролива»: Этот 1200-километровый трубопровод — не просто инженерное сооружение; это для Саудовской Аравии единственный наземный путь спасения для отправки нефти напрямую через Красное море в Европу и Азию, не зависящий от конфликтов на Ближнем Востоке и Ормузского пролива, где сильно влияние Ирана;

  • «Оперативность Сауди Арамко и ценовой баланс»: Несмотря на вывод из строя 3 основных насосных станций, быстрое проложение компанией обходных трубопроводов доказало высокую устойчивость саудовской инженерной системы к кризисам; немедленное падение цен на 14 долларов в очередной раз продемонстрировало, что Эр-Рияд по-прежнему остается главным «регулятором», поддерживающим баланс на мировом рынке;

  • Глобальная уязвимость и вопрос защиты: Сентябрьская атака хуситов показала, насколько хрупка цепочка поставок нефти в мире; остановка всего одного трубопровода на короткое время подняла цены до 109 долларов и ускорила инфляцию топлива и товаров по всему миру; это требует от международных коалиций дальнейшего усиления мер по защите логистических артерий Ближнего Востока с воздуха.

Как вы думаете, приведет ли полное восстановление экспорта нефти Саудовской Аравии к еще большему удешевлению цен на мировом рынке, или общая военно-политическая напряженность на Ближнем Востоке способна снова поднять цены выше 100 долларов? Как, по вашему мнению, эта энергетическая стабилизация повлияет на национальные и региональные рынки? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом, посвященным важнейшей артерии мировой экономики, со своими близкими!

Saudi AramcoНефтепровод Восток-ЗападАтака хуситовПорт Янбу
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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