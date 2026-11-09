Пламя большой войны на Ближнем Востоке: конфликт между Саудовской Аравией и хуситами вышел на новый этап

После того как в июле текущего года окончательно рухнуло перемирие, обеспечивавшее относительный мир в Йемене с 2022 года, военный конфликт между коалицией во главе с Саудовской Аравией и хуситами (движение «Ансар Аллах») вступил в свою самую опасную и ожесточенную фазу.

За последние 24 часа силы хуситов нанесли удары по стратегическим объектам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с помощью баллистических ракет и дронов. В ответ авиация коалиции нанесла более 100 авиаударов по территории Йемена, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

Массированная атака на Эр-Рияд: ущерб офису «Арамко»

Хуситы опубликовали подробности масштабной военной операции, проведенной на территории Саудовской Аравии:

Цели атаки: Удары были направлены на финансовый квартал столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, объекты национального нефтяного гиганта «Сауди Арамко», международный аэропорт и лагерь Национальной гвардии в Наджране;

Заявление саудовской стороны: Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сообщили, что большая часть баллистических и крылатых ракет была уничтожена в воздухе. Однако в результате падения обломков сбитых ракет было повреждено административное здание компании «Арамко» в Эр-Рияде;

Жертвы: На данный момент официальной подтвержденной информации о погибших и раненых на территории Саудовской Аравии не поступало.

Кровавые сутки в Йемене: 105 авиаударов и трагедия на рынке

В результате ответных операций сил коалиции число жертв на территории Йемена резко возросло:

Бойня в Бани-Хушайш: В результате авиаударов по району Бани-Хушайш (деревня Аль-Шария) недалеко от Саны погибло не менее 40 человек , десятки получили тяжелые ранения. Большинство жертв — женщины и дети;

Рынок в провинции Таиз: Из-за ракетного удара по оживленному рынку в районе Таиза погибло не менее 30 человек . В этой трагедии официальное правительство Йемена и хуситы обвиняют друг друга;

105 ударов за день: Хуситы утверждают, что за одни сутки военно-воздушные силы коалиции нанесли по стране в общей сложности 105 ударов.

Хроника последних столкновений и цифры

Событие / Регион Тип удара Последствия и официальные заявления Эр-Рияд (Саудовская Аравия) Баллистические ракеты, дроны-камикадзе Поврежден головной офис «Арамко», ПВО сбила цели Окрестности Саны (Бани-Хушайш) Авиаудары коалиции Более 40 погибших (в основном дети и женщины) Провинция Таиз Ракетный удар и атака снайперов На местном рынке погибло 30 человек, пострадали врачи Общий показатель 105 авиаударов (в течение суток) С момента нарушения перемирия погибло более 1 700 человек

Крах мира и гуманитарная катастрофа

Соглашение о прекращении огня, подписанное в 2022 году усилиями международного сообщества, полностью утратило свою силу в июле текущего года.

Согласно отчетам ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за возобновившихся в последние несколько месяцев боев погибло более 1 700 человек, а более 300 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Углубление общей геополитической напряженности вокруг Ирана и США все больше усиливает риск распространения этого конфликта на весь Ближневосточный регион.