Пламя большой войны на Ближнем Востоке: конфликт между Саудовской Аравией и хуситами вышел на новый этап

·69·Мир
Пламя большой войны на Ближнем Востоке: конфликт между Саудовской Аравией и хуситами вышел на новый этап
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Военный конфликт между коалицией во главе с Саудовской Аравией и хуситами перешел в крайне ожесточенную фазу.
  • Это произошло после прекращения действия перемирия, действовавшего с 2022 года, в июле текущего года.
  • Хуситы нанесли удары по стратегическим объектам в Эр-Рияде, включая объекты «Сауди Арамко», с помощью баллистических ракет и дронов.

После того как в июле текущего года окончательно рухнуло перемирие, обеспечивавшее относительный мир в Йемене с 2022 года, военный конфликт между коалицией во главе с Саудовской Аравией и хуситами (движение «Ансар Аллах») вступил в свою самую опасную и ожесточенную фазу.

За последние 24 часа силы хуситов нанесли удары по стратегическим объектам в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде с помощью баллистических ракет и дронов. В ответ авиация коалиции нанесла более 100 авиаударов по территории Йемена, в результате чего погибли десятки мирных жителей.

Массированная атака на Эр-Рияд: ущерб офису «Арамко»

Хуситы опубликовали подробности масштабной военной операции, проведенной на территории Саудовской Аравии:

  • Цели атаки: Удары были направлены на финансовый квартал столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, объекты национального нефтяного гиганта «Сауди Арамко», международный аэропорт и лагерь Национальной гвардии в Наджране;

  • Заявление саудовской стороны: Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сообщили, что большая часть баллистических и крылатых ракет была уничтожена в воздухе. Однако в результате падения обломков сбитых ракет было повреждено административное здание компании «Арамко» в Эр-Рияде;

  • Жертвы: На данный момент официальной подтвержденной информации о погибших и раненых на территории Саудовской Аравии не поступало.

Кровавые сутки в Йемене: 105 авиаударов и трагедия на рынке

В результате ответных операций сил коалиции число жертв на территории Йемена резко возросло:

  • Бойня в Бани-Хушайш: В результате авиаударов по району Бани-Хушайш (деревня Аль-Шария) недалеко от Саны погибло не менее 40 человек, десятки получили тяжелые ранения. Большинство жертв — женщины и дети;

  • Рынок в провинции Таиз: Из-за ракетного удара по оживленному рынку в районе Таиза погибло не менее 30 человек. В этой трагедии официальное правительство Йемена и хуситы обвиняют друг друга;

  • 105 ударов за день: Хуситы утверждают, что за одни сутки военно-воздушные силы коалиции нанесли по стране в общей сложности 105 ударов.

Хроника последних столкновений и цифры

Событие / Регион

Тип удара

Последствия и официальные заявления

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Баллистические ракеты, дроны-камикадзе

Поврежден головной офис «Арамко», ПВО сбила цели

Окрестности Саны (Бани-Хушайш)

Авиаудары коалиции

Более 40 погибших (в основном дети и женщины)

Провинция Таиз

Ракетный удар и атака снайперов

На местном рынке погибло 30 человек, пострадали врачи

Общий показатель

105 авиаударов (в течение суток)

С момента нарушения перемирия погибло более 1 700 человек

Крах мира и гуманитарная катастрофа

Соглашение о прекращении огня, подписанное в 2022 году усилиями международного сообщества, полностью утратило свою силу в июле текущего года.

Согласно отчетам ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за возобновившихся в последние несколько месяцев боев погибло более 1 700 человек, а более 300 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Углубление общей геополитической напряженности вокруг Ирана и США все больше усиливает риск распространения этого конфликта на весь Ближневосточный регион.

Йеменский конфликтХуситыSaudi AramcoЭр-Рияд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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