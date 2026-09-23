Саудовская Аравия восстановила стратегический трубопровод в обход Ормузского пролива: нефть подешевела

В то время как на глобальном энергетическом рынке наблюдаются резкие скачки цен и дефицит дизельного топлива, для мировой экономики поступили важные хорошие новости. Саудовская Аравия в кратчайшие сроки построила обходные пути вокруг трех насосных станций, поврежденных в результате воздушных атак хуситов, и возобновила работу стратегического нефтепровода «Восток — Запад» (Эаст-Вест). Как сообщает международное агентство Reuters со ссылкой на свои источники, официальный Эр-Рияд возобновляет экспорт нефти через порт Янбу на Красном море.

В период вынужденного простоя, длившегося около 10 дней, цена «черного золота» подскочила до 109 долларов за баррель, подняв цены на дизель и газ в США и Европе до рекордных отметок; однако на фоне новостей о перезапуске трубопровода цены на мировом рынке за секунды снизились до 95 долларов за баррель. Главный лидер ОПЕК через эту магистраль, минуя риски в Ормузском проливе, поставляет в западные порты почти 4 миллиона баррелей нефти в день (что составляет около 4 процентов от общемировых поставок). Компания «Сауди Арамко» продолжает принимать оперативные меры по возвращению пропускной способности трубопровода на полную мощность.

И так, сможет ли этот шаг Саудовской Аравии стабилизировать мировые рынки, будет ли положен конец кризису с дизелем и бензином, и не заставят ли геополитические столкновения на Ближнем Востоке топливный рынок вновь содрогнуться?

«10-дневный кризис, нефть по 95 долларов и порт Янбу»: 5 ключевых точек стратегического восстановления

Самые основные факты об важных изменениях на энергетической арене:

Трубопровод перезапущен: Саудовская Аравия построила оперативную новую сеть вокруг 3 насосных станций, подвергшихся атаке хуситов, и ввела в строй трубопровод «Восток — Запад»;

Цена на нефть резко упала: поднявшаяся из-за 10-дневного простоя до 109 долларов цена одного барреля нефти после новости подешевела до 95 долларов;

Объем в 4 миллиона баррелей в день: Королевство направляет этот огромный поток, составляющий 4 процента мировых поставок нефти, в порт Янбу на Красном море;

Путь в обход Ормузского пролива: Эта система служит для того, чтобы не зависеть от опасного Ормузского пролива под контролем Ирана и сохранять бесперебойность логистики;

План «Сауди Арамко»: Хотя в настоящее время трубопровод работает на пониженной мощности, компания ставит целью в ближайшее время довести прокачку до полного уровня в 4 млн баррелей.

Кризис нефтепровода «Восток — Запад»: Показатели остановки и восстановления

Сравнение ситуации с экспортом нефти Саудовской Аравии:

Показатели и критерии 10-дневный простой после атаки После перезапуска трубопровода Мировая цена на нефть (Брент) Выросла до 109 долларов (пиковая точка) Упала до 95 долларов (удешевление) Состояние трубопровода 3 насосные станции повреждены и остановлены Построены обходные пути, восстановлен Маршрут транзита Под жесткими препятствиями в Ормузском проливе Экспорт через Красное море, порт Янбу Объем экспорта Упал до минимального уровня До 4 млн баррелей в день (доля 4% мирового рынка) Влияние на топливные рынки Цены на дизель и газ установили исторический рекорд Паника на рынках спадает, поставки стабилизируются Оператор («Сауди Арамко») Аварийно-восстановительные работы На этапе увеличения полной пропускной мощности

Энергетическая и экономическая экспертиза: Почему это событие спасло глобальный рынок?

Выводы аналитиков международного рынка и экспертов нефтяной сферы:

Избавление от давления Ормузского пролива: Ормузский пролив стал самой опасной точкой из-за военных конфликтов на Ближнем Востоке и нападений на судна; а трубопровод «Восток — Запад» позволил Саудовской Аравии выводить нефть напрямую к Красному морю и успешно обойти морскую блокаду;

Сдерживание дизельного кризиса: Рост цены на нефть до 109 долларов стал тяжелым ударом особенно для промышленности США и Европы, логистика и дизельное топливо резко подорожали; возвращение цен к 95 долларам временно снижает угрозу глобальной инфляции;

Оперативность саудовского инжиниринга: Обычно устранение аварий на сложной нефтяной инфраструктуре занимает несколько месяцев; возведение Саудовской Аравией обходных насосных труб за 10 дней доказало готовность «Арамко» к кризисам и ее огромную финансово-техническую мощь;

Рычаг геополитического давления: Доведя мощность трубопровода до 4 миллионов баррелей в день, Эр-Рияд продемонстрировал способность оперативно покрывать дефицит в мировых поставках, показав, что он остается главной силой, определяющей цены на нефтяном рынке.

Этот стратегический шаг Саудовской Аравии стал решающим фактором, спасшим мировую экономику от очередного тяжелого топливного шока.

Как вы думаете, снизятся ли цены на топливо еще больше и упадут ли до уровня 80-85 долларов после задействования нефтепровода Саудовской Аравии, или напряженность на Ближнем Востоке снова поднимет цену выше 100 долларов? Как, по вашему мнению, удешевление нефти должно повлиять на цены на топливо на нашем внутреннем рынке? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом, напрямую касающимся мировой экономики, со всеми своими друзьями!