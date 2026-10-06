«Запасы страшно низки»: глава Saudi Aramco предупредил о нефтяном кризисе

Хотя объемы поставок сырья из стран Ближнего Востока вернулись к довоенным показателям, на мировом энергетическом рынке нет места успокоению. Глава государственного нефтяного гиганта Саудовской Аравии — Saudi Aramco Амин Насер заявил, что международные резервы находятся на «ужасающе низком» уровне, и выразил серьезную озабоченность приближением новой волны рисков для глобальных рынков.

По данным информационного агентства Bloomberg, стремительное истощение стратегических буферов, которые должны сглаживать любые перебои в поставках, может еще сильнее дестабилизировать ситуацию в условиях, когда судоходство в Ормузском проливе восстановлено не полностью.

100 миллионов баррелей от «G7»: как Белый дом уговорил союзников?

Заявление главы Aramco прозвучало вслед за экстренным решением стран «Большой семерки» (G7). Согласно этой договоренности, государства согласились выпустить на рынок из своих стратегических резервов 100 миллионов баррелей сырой нефти и дизельного топлива в течение четырех месяцев:

Требование Вашингтона: Это соглашение было достигнуто в результате сильного давления администрации президента США на европейских союзников. Белый дом даже пригрозил прекратить экспорт дизеля в Европу, потребовав от них распродать стратегические запасы и тем самым снизить рекордные цены на автозаправках США;

Истощение американских запасов: По данным Министерства энергетики США (EIA), по состоянию на 25 сентября стратегические нефтяные резервы страны рухнули до 283 миллионов баррелей. С февраля эти запасы сократились примерно на 132 миллиона баррелей.

На пополнение запасов уйдет два года

Амин Насер подчеркнул, что искусственное наполнение рынка за счет резервов дает лишь временный эффект:

Долгосрочное восстановление: Даже при условии восстановления регулярных поставок государствам потребуется не менее двух лет , чтобы заново наполнить огромные стратегические резервы, которые были распроданы;

Уязвимость рынка: Сокращение запасов делает мировой рынок незащищенным перед любыми геополитическими форс-мажорными обстоятельствами.

Экспорт восстановился, но почему не падают цены?

Хотя на прошлой неделе показатели отгрузки нефти из стран Ближнего Востока превысили довоенный уровень, главной причиной отсутствия удешевления цен является транспортная логистика:

Скачок стоимости фрахта и страховки: Из-за военных рисков аренда танкеров (фрахт), а также цены на морское страхование подорожали в несколько раз, что «съедает» большую часть общей стоимости сырья;

Ситуация на рынках: На фоне неопределенности котировки нефти остаются высокими, а некоторые государства (в частности, правительство России) прогнозируют, что до конца года цена на нефть марки Urals не превысит 54 доллара за баррель.

По мнению экспертов, если после исчерпания запасов не стабилизируются реальное производство и транспортные коридоры, глобальный топливный рынок может столкнуться с еще более тяжелыми ценовыми шоками.