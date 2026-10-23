96-летняя бабушка стала звездой TikTok: 15 миллионов подписчиков и скандал в доме престарелых

Мнение о том, что добиться популярности в социальных сетях и хорошего заработка могут только молодые, кардинально меняется. Проживающая в американском штате Коннектикут 96-летняя Лиллиан Дрониак превратилась в настоящую интернет-звезду на платформе TikTok, собрав более 15 миллионов подписчиков.

По данным BBC, виртуальная деятельность пожилого блогера приносит ей более 10 тысяч долларов США ежемесячно. Этих средств ей с лихвой хватает на самостоятельную оплату проживания в доме престарелых и личные нужды.

Шумные вечеринки в доме престарелых и угроза выселения

Контент Лиллиан Дрониак отличается своей искренностью, легким юмором и безграничным жизнелюбием:

Тематика контента: 96-летний блогер делится на своей странице повседневной жизнью, развлекательными вечеринками с подругами, свиданиями с мужчинами (дейтингом) и бесценными советами молодежи по поводу отношений;

Конфликт с администрацией: Недавно руководство дома престарелых пригрозило выселить ее из учреждения из-за шумных вечеринок, которые она устраивала в своей комнате вместе с подругами;

«Никто не запретит мне радоваться жизни»: Пенсионерка заявила, что не поддастся давлению администрации. В итоге стороны пришли к компромиссу: вечеринки проводить разрешили, однако распитие алкогольных напитков в комнате было строго запрещено.

«Не ожидала, что слава придет после 90 лет»

Пожилая звезда, говоря о своем успехе и планах на будущее, поделилась следующими искренними мыслями: