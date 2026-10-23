96-летняя бабушка стала звездой TikTok: 15 миллионов подписчиков и скандал в доме престарелых

·67·Мир
96-летняя бабушка стала звездой TikTok: 15 миллионов подписчиков и скандал в доме престарелых

Мнение о том, что добиться популярности в социальных сетях и хорошего заработка могут только молодые, кардинально меняется. Проживающая в американском штате Коннектикут 96-летняя Лиллиан Дрониак превратилась в настоящую интернет-звезду на платформе TikTok, собрав более 15 миллионов подписчиков.

По данным BBC, виртуальная деятельность пожилого блогера приносит ей более 10 тысяч долларов США ежемесячно. Этих средств ей с лихвой хватает на самостоятельную оплату проживания в доме престарелых и личные нужды.

Шумные вечеринки в доме престарелых и угроза выселения

Контент Лиллиан Дрониак отличается своей искренностью, легким юмором и безграничным жизнелюбием:

  • Тематика контента: 96-летний блогер делится на своей странице повседневной жизнью, развлекательными вечеринками с подругами, свиданиями с мужчинами (дейтингом) и бесценными советами молодежи по поводу отношений;

  • Конфликт с администрацией: Недавно руководство дома престарелых пригрозило выселить ее из учреждения из-за шумных вечеринок, которые она устраивала в своей комнате вместе с подругами;

  • «Никто не запретит мне радоваться жизни»: Пенсионерка заявила, что не поддастся давлению администрации. В итоге стороны пришли к компромиссу: вечеринки проводить разрешили, однако распитие алкогольных напитков в комнате было строго запрещено.

«Не ожидала, что слава придет после 90 лет»

Пожилая звезда, говоря о своем успехе и планах на будущее, поделилась следующими искренними мыслями:

  • Долгожданная слава: «Я всегда знала, что у меня есть все необходимое, чтобы стать знаменитой. Вот только я даже представить не могла, что это произойдет после моих 90 лет», — говорит Дрониак;

  • Рекламные контракты: В настоящее время она подписывает крупные рекламные контракты с крупными международными брендами, в частности с известными косметическими компаниями, и получает солидные гонорары;

  • Инвестиции в будущее правнука: Часть своего заработка она откладывает в специальный фонд на высшее образование правнука;

  • Творческий процесс: В съемках и монтаже видео ей время от времени помогает внук, однако все креативные идеи и сценарии 96-летняя бабушка придумывает лично.

Лиллиан ДрониакTikTokПожилые блогерыИнтернет-звезды
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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