Хочет ли Россия вступить в Организацию тюркских государств? Кремль дал официальный комментарий
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- Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что участие России в деятельности Организации тюркских государств было бы естественным и логичным шагом.
- Представитель Кремля подчеркнул, что многие народы и регионы в составе страны исторически имеют тюркские корни.
- Он также отметил заинтересованность государства в сотрудничестве как единого целого.
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что участие России в деятельности Организации тюркских государств (ОТГ) было бы абсолютно естественным и логичным шагом.
В своем заявлении от 2 ноября представитель Кремля подчеркнул, что многие народы и регионы в составе страны исторически имеют тюркские корни, и дал понять, что Москва заинтересована в сотрудничестве в рамках организации.
«Это логично и естественно»: основные тезисы Пескова
Официальный подход руководства России к данному вопросу опирается на следующие ключевые аспекты:
Исторический и национальный фактор: «В России есть ряд регионов, население которых исторически и по происхождению является тюркским. Поэтому такое участие было бы абсолютно понятным, целесообразным и естественным», — подчеркнул Дмитрий Песков;
Не отдельные регионы, а целостное государство: Пресс-секретарь президента особо отметил, что речь идет об участии не отдельных тюркских республик России (например, Татарстана, Башкортостана или Якутии), а именно Российской Федерации как единого государства.
Инициатива Токаева: будет ли предоставлен статус наблюдателя?
Эта позиция Кремля прозвучала не случайно — она является прямым продолжением важной политической инициативы в Центральной Азии:
Предложение президента Казахстана: Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул идею о предоставлении России официального статуса наблюдателя в Организации тюркских государств;
Глубокие исторические связи: Токаев обосновал свое предложение тем, что Москва на протяжении веков поддерживает неразрывные геополитические, культурные и экономические связи с тюркским миром.
Если данная инициатива будет поддержана государствами-членами организации (Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан), геополитический баланс и масштаб международного сотрудничества на площадке ОТГ могут выйти на новый уровень.
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