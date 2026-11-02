Хочет ли Россия вступить в Организацию тюркских государств? Кремль дал официальный комментарий

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что участие России в деятельности Организации тюркских государств (ОТГ) было бы абсолютно естественным и логичным шагом.

В своем заявлении от 2 ноября представитель Кремля подчеркнул, что многие народы и регионы в составе страны исторически имеют тюркские корни, и дал понять, что Москва заинтересована в сотрудничестве в рамках организации.

«Это логично и естественно»: основные тезисы Пескова

Официальный подход руководства России к данному вопросу опирается на следующие ключевые аспекты:

Исторический и национальный фактор: «В России есть ряд регионов, население которых исторически и по происхождению является тюркским. Поэтому такое участие было бы абсолютно понятным, целесообразным и естественным», — подчеркнул Дмитрий Песков;

Не отдельные регионы, а целостное государство: Пресс-секретарь президента особо отметил, что речь идет об участии не отдельных тюркских республик России (например, Татарстана, Башкортостана или Якутии), а именно Российской Федерации как единого государства.

Инициатива Токаева: будет ли предоставлен статус наблюдателя?

Эта позиция Кремля прозвучала не случайно — она является прямым продолжением важной политической инициативы в Центральной Азии:

Предложение президента Казахстана: Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул идею о предоставлении России официального статуса наблюдателя в Организации тюркских государств;

Глубокие исторические связи: Токаев обосновал свое предложение тем, что Москва на протяжении веков поддерживает неразрывные геополитические, культурные и экономические связи с тюркским миром.

Если данная инициатива будет поддержана государствами-членами организации (Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан), геополитический баланс и масштаб международного сотрудничества на площадке ОТГ могут выйти на новый уровень.