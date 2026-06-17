Минюст США защитил компанию xAI Илона Маска из соображений национальной безопасности

·26·Технологии
Минюст США защитил компанию xAI Илона Маска из соображений национальной безопасности

Министерство юстиции США (У.С. Департмент оф Джустике) вмешалось в правовой спор вокруг дата-центра компании xAI, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, в штате Миссисипи. Министерство выступило на стороне компании в судебном процессе, подчеркнув, что работа системы искусственного интеллекта Grok крайне важна для национальной безопасности страны. Эта ситуация демонстрирует роль государственных интересов в противостоянии технологических гигантов и экологических норм. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Конфликт возник из-за того, что компания xAI использовала газовые турбины на объекте Колоссус 2 в городе Саутхейвен без соответствующих разрешений. В иске, поданном Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения (НААКП), утверждается, что энергетическая инфраструктура компании наносит вред окружающей среде. Однако прямое вмешательство правительства придало ситуации совершенно иной оборот.

Национальная безопасность и чат-бот Grok

Согласно заявлению Минюста, любые ограничения, наложенные на инфраструктуру xAI, могут создать угрозу национальной, экономической и энергетической безопасности США. Дело в том, что модель AI Grok используется Министерством обороны США (Пентагоном) в важных операциях, проводимых в секретных и совершенно секретных сетях. Эти системы входят в число ограниченного количества доверенных моделей для выполнения военных и оборонных задач.

По данным Южного центра экологического права (Сутерн Энвиронментал Лав Кентер), количество газовых турбин на площадке Колоссус 2 с апреля увеличилось с 27 до 57. В результате объем выбросов оксидов азота (НОкс) в атмосферу вырос на 111%. Эти турбины используются в качестве дополнительного источника для обеспечения бесперебойной энергией высокопроизводительных вычислительных мощностей дата-центра.

Данный случай наглядно продемонстрировал противоречие между гонкой искусственного интеллекта и экологическим регулированием в США. Минюст в своих документах указал на то, что системы AI применяются в стратегических задачах, которые стоят даже выше экологических правил. Это означает, что таким компаниям, как xAI, могут предоставляться определенные привилегии для сохранения технологического превосходства.

Эта ситуация заслуживает внимания и узбекистанских специалистов. Поскольку развитие искусственного интеллекта в глобальном масштабе требует не только программного обеспечения, но и огромных энергетических ресурсов и инфраструктуры. На примере xAI правительство США демонстрирует готовность отодвинуть экологические требования на второй план ради сохранения технологического суверенитета.

В настоящее время объект Колоссус 2 является одним из двух крупнейших дата-центров компании. Исход судебного процесса определит не только будущее xAI, но и установит правовые границы сотрудничества государственного и частного секторов во всей индустрии искусственного интеллекта.

xAIGrokИлон МаскИскусственный ИнтеллектСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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