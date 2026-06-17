Минюст США защитил компанию xAI Илона Маска из соображений национальной безопасности

Министерство юстиции США (У.С. Департмент оф Джустике) вмешалось в правовой спор вокруг дата-центра компании xAI, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, в штате Миссисипи. Министерство выступило на стороне компании в судебном процессе, подчеркнув, что работа системы искусственного интеллекта Grok крайне важна для национальной безопасности страны. Эта ситуация демонстрирует роль государственных интересов в противостоянии технологических гигантов и экологических норм. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает сообщает.

Конфликт возник из-за того, что компания xAI использовала газовые турбины на объекте Колоссус 2 в городе Саутхейвен без соответствующих разрешений. В иске, поданном Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения (НААКП), утверждается, что энергетическая инфраструктура компании наносит вред окружающей среде. Однако прямое вмешательство правительства придало ситуации совершенно иной оборот.

Национальная безопасность и чат-бот Grok

Согласно заявлению Минюста, любые ограничения, наложенные на инфраструктуру xAI, могут создать угрозу национальной, экономической и энергетической безопасности США. Дело в том, что модель AI Grok используется Министерством обороны США (Пентагоном) в важных операциях, проводимых в секретных и совершенно секретных сетях. Эти системы входят в число ограниченного количества доверенных моделей для выполнения военных и оборонных задач.

По данным Южного центра экологического права (Сутерн Энвиронментал Лав Кентер), количество газовых турбин на площадке Колоссус 2 с апреля увеличилось с 27 до 57. В результате объем выбросов оксидов азота (НОкс) в атмосферу вырос на 111%. Эти турбины используются в качестве дополнительного источника для обеспечения бесперебойной энергией высокопроизводительных вычислительных мощностей дата-центра.

Данный случай наглядно продемонстрировал противоречие между гонкой искусственного интеллекта и экологическим регулированием в США. Минюст в своих документах указал на то, что системы AI применяются в стратегических задачах, которые стоят даже выше экологических правил. Это означает, что таким компаниям, как xAI, могут предоставляться определенные привилегии для сохранения технологического превосходства.

Эта ситуация заслуживает внимания и узбекистанских специалистов. Поскольку развитие искусственного интеллекта в глобальном масштабе требует не только программного обеспечения, но и огромных энергетических ресурсов и инфраструктуры. На примере xAI правительство США демонстрирует готовность отодвинуть экологические требования на второй план ради сохранения технологического суверенитета.

В настоящее время объект Колоссус 2 является одним из двух крупнейших дата-центров компании. Исход судебного процесса определит не только будущее xAI, но и установит правовые границы сотрудничества государственного и частного секторов во всей индустрии искусственного интеллекта.