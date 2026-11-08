«Маск купил Twitter на российские деньги»: громкое обвинение от главы МИД Польши

·68·Мир
«Маск купил Twitter на российские деньги»: громкое обвинение от главы МИД Польши
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Илон Маск приобрел социальную сеть «Кс» с помощью российских средств.
  • Он подчеркнул, что атмосфера в сети резко ухудшилась из-за отсутствия контроля качества, роста количества ботов и комментариев, полных ненависти.
  • Несмотря на это, Сикорский отметил, что из-за наличия более 1 миллиона 200 тысяч подписчиков он вынужден использовать эту платформу как инструмент для выражения своих позиций.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с резкими и громкими обвинениями в адрес американского миллиардера Илона Маска и принадлежащей ему социальной сети «Кс» (бывший Twitter). Выступая в эфире портала «Справдзамто.пл», главный дипломат Польши заявил, что платформа была приобретена при поддержке российских финансовых источников.

При этом министр подчеркнул, что качество данной социальной сети значительно ухудшилось, и открыто объяснил причины, по которым до сих пор не может удалить свою страницу.

«Контроль качества отменен, ботов стало больше»: критика Сикорского

Глава МИД Польши заявил, что при управлении Маска обстановка в сети серьезно изменилась в худшую сторону:

  • Заявление о «российских деньгах»: Сикорский утверждает, что после того, как Илон Маск приобрел платформу «на российские средства», атмосфера внутри сети резко ухудшилась;

  • Рост ненависти и спама: Министр особо отметил, что существовавший ранее контроль качества в сети практически исчез, а количество армии ботов и комментариев, полных ненависти (хате спич), резко возросло;

  • Мечта о европейской альтернативе: Сикорский признался, что мечтает о создании независимой европейской социальной сети, где политические и общественные дискуссии велись бы цивилизованно, на основе культурных правил.

«Не могу уйти»: 1,2 миллиона подписчиков и международный имидж

Несмотря на критику, Сикорский объяснил, почему «вынужден» продолжать пользоваться сетью:

  • Большая аудитория и перевод: На его странице в «Кс» более 1 миллиона 200 тысяч подписчиков, и благодаря автоматическому переводу за ним следит весь мир;

  • Дипломатическое оружие: По мнению министра, на сегодняшний день эта платформа остается самым влиятельным средством информации для ответов на вопросы, разъяснения геополитической позиции официальной Варшавы и формирования имиджа Польши на международной арене.

Корни конфликта: украинский вопрос

Для справки: открытый спор между Маском и главой польской дипломатии ранее обострился после резкого поста миллиардера по поводу Украины.

Тогда Маск написал, что средства американских налогоплательщиков, выделенные Киеву, разными путями «отмываются» и возвращаются в политические кампании в Америке, а Сикорский резко возразил на это заявление, обвинив миллиардера в предвзятости.

Радослав СикорскийИлон Масксоциальная сеть XМинистерство иностранных дел Польши
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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