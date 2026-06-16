Самые богатые люди мира рекордно разбогатели за один день

15 июня рост мировых рынков оказал значительное влияние на состояние самых богатых людей планеты. По данным Bloomberg, совокупные активы 500 богатейших людей выросли на 336 миллиардов долларов за один день.

Этот показатель оценивается как крупнейший дневной рост за всю историю наблюдений. В результате их общее состояние достигло 13,3 триллиона долларов.

Илон Маск продвинулся в списке еще дальше, и сообщается, что его состояние достигло 1,27 триллиона долларов.

Положительным настроениям на рынках способствовали соглашение между США и Ираном по Ормузскому проливу, а также высокий спрос на акции SpaceX.