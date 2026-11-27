Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск, а также принадлежащая ему аэрокосмическая корпорация SpaceX, приняли решение бесплатно предоставить каждому несовершеннолетнему ребенку в США по две обыкновенные акции компании. Общая стоимость инициативы составляет около 18,4 миллиарда долларов.

«Одна от компании, одна лично от меня»

Объявляя об этой масштабной акции на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter), Илон Маск посоветовал родителям и молодежи не спешить с продажей ценных бумаг:

«Каждый ребенок в Америке получит две акции SpaceX: одну от компании, а другую лично от меня. На фоне грандиозных планов SpaceX по освоению космоса и развитию искусственного интеллекта я рекомендую не спешить с продажей этих акций», — написал предприниматель.

Политик Олег Царев также прокомментировал это событие, подчеркнув, что «SpaceX — это национальное достояние Америки».

В каком порядке и когда будет проводиться акция?

Согласно условиям инициативы, корпорация SpaceX дополнительно выпустит обыкновенные акции класса А и переведет по одной ценной бумаге на каждый действующий детский инвестиционный счет (Трамп Аккунт). Илон Маск удвоит эту долю, добавив еще по одной акции из своего личного пакета.

Показатели Детали и сроки Стоимость одной акции $127,44 (по текущей биржевой цене) Количество потенциальных получателей Примерно 72 миллиона детей (по оценке Бюро переписи населения США) Общий объем подарка Около $18,4 миллиарда Срок передачи доли компании В декабре текущего года Срок передачи личной доли Маска В июне 2027 года (после завершения обязательного периода ограничений — лок-ап периода после IPO) Основное условие Акции будут переведены только на «активные» счета, официально подтвержденные и активированные родителями или опекунами

Что такое программа Трамп Аккунтс?

Государственная инвестиционная программа Трамп Аккунтс (счета 530А) с налоговыми льготами была запущена администрацией Дональда Трампа с целью формирования стартового капитала для молодежи до 18 лет. По данным Белого дома и Министерства финансов США:

В программе автоматически зарегистрировано около 70 миллионов американских детей, имеющих номер социального страхования;

Общий объем средств, привлеченных на счета государством, семьями и крупными меценатами, превысил 9 миллиардов долларов ;

Ранее президент и операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл также внесла свой вклад в этот проект, пожертвовав более 2 миллионов акций корпорации.

Как вы считаете, как открытие инвестиционных счетов для детей с юного возраста и предоставление акций крупных технологических компаний повлияет на финансовую грамотность будущего поколения?

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