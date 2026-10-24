Жена Диогу Жоты раскрыла последнюю переписку перед автокатастрофой
Бывшая звезда футбольного клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Португалии Диогу Жота трагически ушел из жизни в возрасте всего 28 лет в результате страшного ДТП, произошедшего на территории Испании 3 июля 2025 года. В этой ужасной аварии вместе с футболистом погиб его родной брат Андре Силва.
Спустя более чем год вдова футболиста Руте Кардозу впервые рассказала о душераздирающих моментах последнего прощания накануне катастрофы в новой книге, изданной в память о Диогу Жоте.
Последние сообщения и оставшаяся без ответа тревога
Итальянское издание дербйдербйдербй.it привело цитаты из воспоминаний жены покойного форварда Руте Кардозу, вошедших в книгу:
Короткое виртуальное прощание: пара продолжала обмениваться короткими сообщениями по телефону даже после того, как попрощалась лично;
Последний ответ: «Я написала ему и пожелала счастливого пути. Он же ответил мне коротко — всего одним знаком (эмодзи)»;
Тревога матери и жены: «После этого я написала снова, наказав ему быть очень внимательным и осторожным в дороге», — вспоминает Руте Кардозу.
К сожалению, эта короткая переписка стала последним общением семьи, и всего через несколько часов братья стали жертвами автокатастрофы.
«Форевер 20»: величественный мемориал в память о братьях на «Энфилде»
Английский «Ливерпуль» не забыл португальского нападающего, внесшего огромный вклад в победы команды и выступавшего под 20-м номером:
Проект «Форевер 20»: руководство клуба представило план возведения специального памятника на территории домашней арены команды — стадиона «Энфилд», с целью увековечить светлую память Диогу Жоты и его брата Андре Силвы;
Вечная память: ожидается, что этот мемориальный комплекс получит название «Форевер 20» («Вечно 20») и станет священным местом для болельщиков мерсисайдцев, где они смогут почтить память легенды команды.
Эта трагедия остается большой и тяжелой утратой не только для любителей футбола Португалии и Англии, но и всего мира.
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