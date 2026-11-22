«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: объявлены стартовые составы
В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в очном противостоянии. Перед этим матчем, который считается одним из самых принципиальных в английском футболе, стали известны стартовые составы обеих команд. Встреча начнется сегодня, 22 ноября, в 21:30 по ташкентскому времени.
«Ливерпуль» на своем поле принимает «Манчестер Юнайтед». Противостояние двух клубов имеет особое значение не только из-за очков в турнирной таблице, но и из-за исторического соперничества и интереса болельщиков.
Хозяева поля на данном этапе сезона занимают более высокую строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» же постарается добыть важные очки на выезде.
Стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»
Тренерские штабы объявили списки футболистов, выбранных на этот важный матч. Обе команды выйдут на поле в основных составах.
АПЛ, 11-й тур
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
Дата: 22 ноября
Время начала: 21:30 (по Ташкенту)
«Ливерпуль»: Алиссон, Араухо, Барколя, Исак, Джейк, Керкез, Мак Аллистер, Нгумоа, Собослаи, ван Дейк, Вирц.
«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Кунья, Далот, де Лигт, Доргу, Фернандеш, Майну, Мартинес, Мбемо, Тилеманс, Йоро.
Какое место занимают команды в турнирной таблице?
Перед этой встречей «Ливерпуль» с 18 очками занимает 5-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед», набрав 8 очков, идет на 9-й позиции.
Если хозяева в случае победы имеют возможность подняться выше, то для «Манчестер Юнайтед» очки на поле соперника также важны с точки зрения улучшения турнирного положения.
Очередное столкновение двух великих клубов английского футбола приковало к себе внимание болельщиков. Теперь все внимание сосредоточено на матче на «Энфилде».
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