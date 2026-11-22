В 11-м туре Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сойдутся в очном противостоянии. Перед этим матчем, который считается одним из самых принципиальных в английском футболе, стали известны стартовые составы обеих команд. Встреча начнется сегодня, 22 ноября, в 21:30 по ташкентскому времени.

«Ливерпуль» на своем поле принимает «Манчестер Юнайтед». Противостояние двух клубов имеет особое значение не только из-за очков в турнирной таблице, но и из-за исторического соперничества и интереса болельщиков.

Хозяева поля на данном этапе сезона занимают более высокую строчку в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» же постарается добыть важные очки на выезде.

Стартовые составы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед»

Тренерские штабы объявили списки футболистов, выбранных на этот важный матч. Обе команды выйдут на поле в основных составах.