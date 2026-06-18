Дело женщины, пытавшейся убить мужа с помощью колдовства, вызвало резонанс в суде

В суде по семейным делам Стамбула (Турция) было рассмотрено необычное дело, привлекшее внимание многих. Брак пары был расторгнут на основании заявлений о том, что жена практиковала колдовство против своего супруга. Об этом сообщило издание «Oda TV».

Сообщается, что житель Стамбула З.Т. и женщина Н.Т. вступили в брак в 2004 году. В этом браке у них родилось двое детей. Согласно материалам дела, однажды утром З.Т., проснувшись, застал свою жену Н.Т. за тем, как она отрезала его волосы ножницами.

Когда муж спросил жену о причине такого поступка, она ответила: «Я колдую над тобой, чтобы ты заболел и умер».

Потрясенный случившимся З.Т. в тот же день обследовал все углы дома и в итоге нашел в разных местах 5–6 запечатанных амулетов (туморов). Он спрятал их и начал следить за женой.

В исковом заявлении указано, что муж обнаружил в телефоне жены переписку с другим мужчиной. Также он выяснил, что женщина тайно встречалась с этим человеком.

Заявив, что стал жертвой измены и колдовства, З.Т. обратился в суд за разводом, представив амулеты и переписку в качестве доказательств. В своем заявлении он указал следующее:

«Моя жена изменила мне. Она постоянно колдовала надо мной. Целыми днями проводит на улице со своим любовником. Регулярно употребляет алкоголь, не занимается домом и воспитанием детей. Она наложила на меня заклятие смерти. Поэтому я требую развода с Н.Т. и компенсации морального вреда в размере 700 тысяч лир».

В свою очередь, Н.Т. отвергла все обвинения. По ее словам, обвинения в колдовстве беспочвенны, а найденные амулеты являются обычными молитвами на благословение.

В ответном иске, поданном в суд, женщина обвинила мужа в скупости. Она подчеркнула, что муж постоянно требовал чеки и отчеты по всем ее расходам.

«Такая жизнь была для меня тяжелой. Главный виновник развала нашей семьи — мой муж», — заявила Н.Т., потребовав от супруга компенсацию в размере 200 тысяч лир.

В ходе судебного процесса амулеты, представленные З.Т., были отправлены специальному эксперту. Эксперт, являющийся переводчиком с арабского языка, попытался прочитать их, но из-за невозможности точного перевода текста была запрошена помощь имама мечети.

Имам подтвердил, что в амулетах действительно содержится колдовство. По его мнению, если эти тексты будут переписаны, действие заклятия может усилиться.

Эксперт в своем заключении также сослался на слова имама, подтвердив, что данные записи являются колдовскими и их нельзя переписывать.

В итоге суд признал обе стороны ответственными за проблемы в браке и вынес решение об официальном разводе супругов.