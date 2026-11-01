Суперматч в АПЛ: что известно перед противостоянием «Ливерпуль» — «Арсенал»?

·82·Спорт
Суперматч в АПЛ: что известно перед противостоянием «Ливерпуль» — «Арсенал»?

В Английской Премьер-лиге день очередного суперпротивостояния. Сегодня, 1 ноября, состоится центральный матч, которого с нетерпением ждали миллионы футбольных болельщиков — в рамках 9-го тура сойдутся «Ливерпуль» и «Арсенал».

Этот напряженный поединок, который примет легендарный стадион «Энфилд», начнется в 21:30 по ташкентскому времени. Главным арбитром этой важной встречи назначен Эндрю Мэдли.

История личных встреч: абсолютное равенство и серия ничьих

Последние игры между двумя гигантами всегда отличались острой борьбой и неожиданными результатами. В последних 5 очных встречах команд наблюдается бескомпромиссное равновесие — на счету каждой из сторон по одной победе, а остальные 3 матча завершились вничью:

  • 8 января 2026 года: «Арсенал» — «Ливерпуль» — 0:0;

  • 31 августа 2025 года: «Ливерпуль» — «Арсенал» — 1:0;

  • 11 мая 2025 года: «Ливерпуль» — «Арсенал» — 2:2;

  • 27 октября 2024 года: «Арсенал» — «Ливерпуль» — 2:2;

  • 4 февраля 2024 года: «Арсенал» — «Ливерпуль» — 3:1.

Чего ожидать?

Противостояние на «Энфилде» всегда имело решающее значение для чемпионской гонки и позиций в верхней части таблицы. В сегодняшнем матче 9-го тура обе команды выйдут на поле только за победой:

  • «Ливерпуль»: при горячей поддержке своих болельщиков на домашней арене постарается не потерять очки и укрепить свои амбиции на лидерство в турнирной таблице;

  • «Арсенал»: в сложном выездном матче в Ливерпуле намерен победить соперника за счет организованной обороны и быстрых контратак, чтобы вернуться в Лондон с тремя очками.

Сегодня вечером взгляды миллионов будут прикованы к Ливерпулю — здесь, несомненно, развернется настоящая драма английского футбола.

Английская Премьер-лигаЛиверпульАрсеналЭнфилд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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