Во Франции началась новая волна массовых демонстраций: в городах происходят столкновения

·77·Мир
Во Франции началась новая волна массовых демонстраций: в городах происходят столкновения

По всей Франции началась новая и масштабная волна социально-политической напряженности. Более 400 тысяч демонстрантов вышли на улицы по всей стране, выражая протест против политики правительства.

Ситуация приобрела особенно острый характер в крупных городах: в Клермон-Ферране зафиксированы прямые ожесточенные столкновения между манифестантами и полицией. Из-за угрозы беспорядков всемирно известные культурные объекты в столице — Париже — были вынуждены досрочно закрыть свои двери.

Во Франции началась новая волна массовых демонстраций: в городах происходят столкновения

70 тысяч полицейских, вертолеты и бронетехника

Французские власти задействовали беспрецедентные меры безопасности с целью предотвращения масштабных погромов и поджогов:

  • Огромные силы безопасности: по данным агентства Reuters, для поддержания порядка по всей стране было мобилизовано 70 000 полицейских и жандармов;

  • Спецтехника в боевой готовности: для пресечения беспорядков к очагам демонстраций стянуты вертолеты, тяжелые бронеавтомобили и водометы;

  • Столкновения в Клермон-Ферране: в центрах города полиция вынуждена применять спецсредства при разгоне толпы.

Во Франции началась новая волна массовых демонстраций: в городах происходят столкновения

В Париже остановилась культурная жизнь: знаменитые музеи закрыты

В связи с угрозой безопасности и беспорядками наиболее влиятельные туристические и культурные центры Франции временно приостановили свою деятельность:

  • Музеи Лувр и Орсе: главные шедевры, которые посещают миллионы туристов — музеи Лувр и Орсе, закрылись на замки;

  • Пикассо и Гран-Пале: Музей Пикассо и выставочный комплекс «Гран-Пале» (Гранд Палаис) также прекратили прием гостей и были переведены на чрезвычайный режим безопасности.

В связи с тем, что протестные движения по всей стране продолжают нарастать, сохраняется высокий риск дальнейшего обострения ситуации.

ФранцияКлермон-ФерранМузей ЛуврМузей Орсе
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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