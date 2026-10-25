Во Франции началась новая волна массовых демонстраций: в городах происходят столкновения

По всей Франции началась новая и масштабная волна социально-политической напряженности. Более 400 тысяч демонстрантов вышли на улицы по всей стране, выражая протест против политики правительства.

Ситуация приобрела особенно острый характер в крупных городах: в Клермон-Ферране зафиксированы прямые ожесточенные столкновения между манифестантами и полицией. Из-за угрозы беспорядков всемирно известные культурные объекты в столице — Париже — были вынуждены досрочно закрыть свои двери.

70 тысяч полицейских, вертолеты и бронетехника

Французские власти задействовали беспрецедентные меры безопасности с целью предотвращения масштабных погромов и поджогов:

Огромные силы безопасности: по данным агентства Reuters , для поддержания порядка по всей стране было мобилизовано 70 000 полицейских и жандармов;

Спецтехника в боевой готовности: для пресечения беспорядков к очагам демонстраций стянуты вертолеты, тяжелые бронеавтомобили и водометы;

Столкновения в Клермон-Ферране: в центрах города полиция вынуждена применять спецсредства при разгоне толпы.

В Париже остановилась культурная жизнь: знаменитые музеи закрыты

В связи с угрозой безопасности и беспорядками наиболее влиятельные туристические и культурные центры Франции временно приостановили свою деятельность:

Музеи Лувр и Орсе: главные шедевры, которые посещают миллионы туристов — музеи Лувр и Орсе, закрылись на замки;

Пикассо и Гран-Пале: Музей Пикассо и выставочный комплекс «Гран-Пале» (Гранд Палаис) также прекратили прием гостей и были переведены на чрезвычайный режим безопасности.

В связи с тем, что протестные движения по всей стране продолжают нарастать, сохраняется высокий риск дальнейшего обострения ситуации.