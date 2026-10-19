В Франции нарастает напряженность: Эйфелева башни и музей Лувр остаются под угрозой

Поступают сообщения о том, что на фоне масштабных акций протеста во Франции ситуация в крупных городах страны накалилась. По имеющимся данным, на улицы вышло более 800 тысяч человек. В некоторых районах демонстрации переросли в беспорядки, наносится ущерб торговым объектам.

В сообщениях говорится, что протестующие разгромили магазины известных брендов, таких как Хермес, Луис Вуиттон, Гуерлаин и Apple. А в городе Лимож, по поступающей информации, было подожжено здание исторической мэрии.

Сообщается, что в столице Франции Париже происходят столкновения между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов, на некоторых улицах возводятся баррикады.

Кроме того, в социальных сетях и некоторых сообщениях отмечается, что протестующие планируют направиться к знаменитым достопримечательностям Франции — Эйфелевой башне и музею Лувр. Однако информация о прямой угрозе этим объектам требует отдельного подтверждения.

Сообщается также, что протесты наблюдаются и в других европейских странах. В частности, поступила информация о том, что в итальянском Милане на демонстрацию вышло около 5 тысяч человек.