Более 100 тысяч протестующих вышли на улицы: ожесточенные столкновения в Париже

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Более 100 тысяч протестующих вышли на улицы: ожесточенные столкновения в Париже

Правительство Франции ввело временный запрет на продажу и использование пиротехнических средств из-за продолжающихся в стране акций протеста и беспорядков. Об этом сообщается в официальном журнале страны.

Решение правительства и детали ограничений

Согласно официальному документу, решением премьер-министра до 27 ноября текущего года на всей территории страны строго запрещается продажа и использование развлекательных фейерверков, а также пиротехнических изделий низкого и среднего классов опасности.

«Премьер-министр… постановляет: до 27 ноября (включительно) на всей территории страны запрещается продажа и использование пиротехнических изделий и развлекательных фейерверков», — говорится в документе, опубликованном в официальном журнале.

В постановлении перечислены виды продукции низкого и среднего уровня опасности, при этом данные ограничения не распространяются на профессиональные пиротехнические средства, имеющие специальное разрешение.

Ограничения и протесты

Основные детали и показатели

Запрет на пиротехнику

До 27 ноября продажа фейерверков и низкоопасной пиротехники приостановлена

Массовые протесты

14 ноября более 100 тысяч человек выступили против роста цен

Меры правопорядка

Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты

Начало протестов

Начались в сентябре с требований школьников в пригородах Парижа

Причины протестов и столкновения

Причиной принятия таких жестких мер в стране стали масштабные акции протеста. Процессы начались в середине сентября текущего года с движения старшеклассников, требовавших улучшения условий в школах на окраинах Парижа. Со временем к ним присоединились другие граждане, недовольные ростом цен в стране, и акции распространились на другие регионы.

Поскольку протесты не утихают, правоохранительные органы используют против участников слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. В частности, в субботу, 14 ноября выступившие против высоких цен более 100 тысяч человек вышли на улицы. В столице, Париже, полиция была вынуждена вновь применить слезоточивый газ против демонстрантов для поддержания порядка.

Как вы считаете, какое решение могут найти подобные массовые протесты и рост цен во Франции? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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