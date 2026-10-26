Подробности жестоких столкновений между демонстрантами и спецназом во Франции

Очередные массовые акции протеста и социальные беспорядки в конце октября по всей Франции вновь переросли в вооруженные столкновения с полицией и погромы. По официальным данным Министерства внутренних дел страны, в ходе акций 24 октября правоохранительными органами было задержано в общей сложности 1314 демонстрантов.

Из-за того, что ситуация на улицах вышла из-под контроля, для обеспечения безопасности по всей республике были привлечены 70 тысяч полицейских и жандармов, в центрах городов произошли прямые столкновения между спецназом и протестующими.

Бросание камней, слезоточивый газ и раненые: Что происходило на улицах?

Напряженные протесты в городах Франции сопровождались беспорядками и разрушениями:

Жесткие действия спецназа: На кадрах, зафиксированных в социальных сетях и на камеры, видно, что для разгона демонстрантов активно применялись дубинки, щиты и слезоточивый газ;

53 полицейских получили ранения: В ходе ожесточенных столкновений с протестующими не менее 53 сотрудников правоохранительных органов получили телесные повреждения различной степени тяжести;

Поджоги и мародерство: За время протестов по всей стране было зафиксировано 75 случаев умышленного поджога, кроме того, воспользовавшиеся беспорядками группы разграбили 24 торговые точки и магазина.

Непрекращающаяся октябрьская волна: Третий этап беспорядков

Вспыхнувшие во Франции протесты не являются неожиданностью, а служат продолжением глубокого социального кризиса, продолжающегося последние недели:

Рекордные задержания в середине октября: На митингах, прошедших незадолго до этих протестов (в первой половине октября), полиция сначала задержала более 1800 активистов, а во время следующей волны — более 2400;

Общий показатель превысил 5500: Только за октябрь общее число задержанных по всей стране превысило 5500 человек, что свидетельствует о сохранении высокого уровня протестных настроений против политики правительства в французском обществе;

Чрезвычайный режим безопасности: Правительство продолжает усиленное патрулирование в общественных местах, торговых центрах и транспортных узлах в целях предотвращения возможных масштабных беспорядков.

Ситуация на улицах Франции стала тяжелым испытанием для обеих сторон, сохраняется угроза дальнейшего усиления социальной напряженности.