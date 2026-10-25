В Китае существуют услуги по спорам за людей за деньги

В китайском городе Гуанчжоу в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлен мужчина с табличкой в руке: «Поспорю за вас». Он предлагает услугу выяснения отношений от имени клиента в спорах между людьми.

По словам мужчины, за эту услугу он берет 188 юаней без ограничения по времени, то есть около 26 долларов США.

На самом деле услуга по спорам за других людей в Китае не нова. В 2019 году местные СМИ писали, что подобные услуги предлагаются на таких онлайн-платформах, как Таобао. Согласно тогдашним данным, стоимость услуги составляла от 5 до 200 юаней. Спор мог вестись по телефону, через СМС или WeChat.

Некоторые поставщики услуг взимали дополнительную плату за споры на местных диалектах, например сычуаньском. Причиной тому является различие в стиле речи и силе воздействия выражений на разных диалектах.

Юристы же подчеркивают, что подобные услуги, направленные на оскорбление другого человека или нарушение его покоя, могут стать причиной правовых проблем.