На спящего на скамейке мужчину едва не рухнул рекламный щит

·44·Мир
На спящего на скамейке мужчину едва не рухнул рекламный щит

В китайском городе Гуанчжоу мужчина, спавший на скамейке у дороги, подвергся серьезной опасности из-за неожиданного происшествия.

Сообщается, что грузовик задел придорожный рекламный щит. После этого тяжелая конструкция рухнула прямо рядом со спящим на скамейке мужчиной.

На видеозаписи инцидента видно, что рекламный щит упал в непосредственной близости от мужчины, но не задел его. Таким образом, он не пострадал и чудом избежал травм.

Если бы тяжелая конструкция упала на него, это могло бы привести к серьезным травмам. Видеозапись происшествия распространилась в социальных сетях 11 сентября.

ГуанчжоуКитайрекламный щитдорожное происшествие
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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