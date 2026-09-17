На спящего на скамейке мужчину едва не рухнул рекламный щит

В китайском городе Гуанчжоу мужчина, спавший на скамейке у дороги, подвергся серьезной опасности из-за неожиданного происшествия.

Сообщается, что грузовик задел придорожный рекламный щит. После этого тяжелая конструкция рухнула прямо рядом со спящим на скамейке мужчиной.

На видеозаписи инцидента видно, что рекламный щит упал в непосредственной близости от мужчины, но не задел его. Таким образом, он не пострадал и чудом избежал травм.

Если бы тяжелая конструкция упала на него, это могло бы привести к серьезным травмам. Видеозапись происшествия распространилась в социальных сетях 11 сентября.