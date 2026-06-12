Шпионские черепахи и рыбы в водах Китая вызвали переполох

·43·Мир
Шпионские черепахи и рыбы в водах Китая вызвали переполох

Министерство государственной безопасности Китая заявило, что иностранные разведывательные структуры используют новые методы наблюдения в акваториях страны.

В сообщении, опубликованном министерством 12 июня в WeChat, подчеркивается усиление «невидимой войны» и секретной разведывательной деятельности в морских районах вокруг Китая.

Согласно официальному заявлению, некоторые зарубежные ведомства используют различные современные устройства для сбора подводных данных, включая животных с установленными датчиками.

В информации министерства говорится, что данные о водной среде собирались через «шпионских черепах» и «шпионских рыб» и передавались в режиме реального времени через спутник. Эти данные включали температуру воды, уровень солености и океанические течения.

Однако власти не предоставили точной информации о том, откуда были взяты эти животные и кто оснастил их техническими средствами.

Китайская сторона также сообщила об обнаружении подводных маяков и специальных аппаратов-«глайдеров», работающих за счет движения волн. Отмечается, что они могли использоваться для отслеживания передвижения военных кораблей и подводных звуков.

В сообщении отмечается, что разведывательная активность часто наблюдается в Южно-Китайском море, Восточно-Китайском море и вокруг Тайваньского пролива.

В то же время китайские СМИ сообщили, что рыбакам, обнаружившим подозрительные устройства в водах, выплачиваются крупные денежные вознаграждения.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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