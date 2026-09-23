6-летняя китайская девочка установила мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 4 секунды!

6-летняя китаянка Лян Юньчжи установила очередной мировой рекорд по сборке кубика Рубика, вновь оказавшись в центре внимания. В состязании с кубиком 3×3 она показала средний результат в 4,27 секунды.

На соревнованиях, прошедших в городе Гуанчжоу, Лян Юньчжи собрала кубик Рубика пять раз. По итогам этих попыток её средний показатель составил 4,27 секунды.

Самое интересное, что девочка не отобрала новый рекорд у кого-то другого — она побвила собственное достижение.

Ранее Лян Юньчжи установила мировой рекорд среди женщин, собирая кубик в среднем за 4,52 секунды.

На этот раз она улучшила свой результат на 0,25 секунды. То, с какой скоростью шестилетняя девочка собирает кубик Рубика, привлекло внимание всех наблюдателей. Особенно примечательным моментом стало то, что, несмотря на столь юный возраст, она сумела еще больше улучшить свой рекорд.