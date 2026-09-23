6-летняя китайская девочка установила мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 4 секунды!

·1·Мир
6-летняя китайская девочка установила мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 4 секунды!

6-летняя китаянка Лян Юньчжи установила очередной мировой рекорд по сборке кубика Рубика, вновь оказавшись в центре внимания. В состязании с кубиком 3×3 она показала средний результат в 4,27 секунды.

На соревнованиях, прошедших в городе Гуанчжоу, Лян Юньчжи собрала кубик Рубика пять раз. По итогам этих попыток её средний показатель составил 4,27 секунды.

Самое интересное, что девочка не отобрала новый рекорд у кого-то другого — она побвила собственное достижение.

Ранее Лян Юньчжи установила мировой рекорд среди женщин, собирая кубик в среднем за 4,52 секунды.

На этот раз она улучшила свой результат на 0,25 секунды. То, с какой скоростью шестилетняя девочка собирает кубик Рубика, привлекло внимание всех наблюдателей. Особенно примечательным моментом стало то, что, несмотря на столь юный возраст, она сумела еще больше улучшить свой рекорд.

Лян Юньчжикубик Рубика 3×3Гуанчжоумировой рекорд
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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