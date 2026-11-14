В Санкт-Петербурге в чемодане нашли тело уроженки Узбекистана, подозреваемый — её сын

В российском Санкт-Петербурге внутри чемодана было обнаружено тело женщины, уроженки Узбекистана. В совершении данного преступления подозревается её 15-летний сын. По предварительным данным, подросток пошел на тяжкое преступление после ссоры с матерью. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что уроженка Узбекистана работала в Санкт-Петербурге уборщицей. Она пропала без вести после того, как в последний раз вышла на работу 1 ноября текущего года. После этого близкие пытались связаться с ней, однако получить весточку от женщины не удалось.

Как сообщил представитель правоохранительных органов, женщина не отвечала на телефонные звонки, но продолжала переписку через СМС. Однако в своих сообщениях она не давала никакой информации о том, где находится или с кем она. Обеспокоенная ситуацией сестра женщины обратилась в полицию с официальным заявлением о её пропаже.

Погибшая проживала в арендованной квартире вместе со своим 15-летним сыном. После исчезновения матери подросток принес в школу записку, написанную от её имени. В письме сообщалось, что из-за болезни матери он не сможет посещать занятия.

Причиной преступления стала ссора между подростком и его матерью

По данным МВД, 2 ноября текущего года между школьником и его матерью произошел конфликт. Сообщается, что в ходе ссоры 15-летний подросток задушил женщину.

Издание «База» отмечает, что подросток и раньше часто конфликтовал с матерью. По данным РЕН ТВ, причиной разногласий между ними был вопрос курения. Последняя ссора, закончившаяся трагедией, произошла именно по этому поводу.

В частности, женщина в очередной раз призвала сына отказаться от вредной привычки и запретила ему курить вейп. Это вызвало недовольство подростка, и он напал на мать.

Как пишет издание «Лифе», во время ссоры подросток задушил женщину с помощью шнурков от обуви. После этого он поместил тело в чемодан и спрятал его на территории экотропы.

Издание «База» добавляет, что в то время, когда сотрудники правоохранительных органов занимались поисками пропавшей женщины, её сын пытался показать, что не знает, куда исчезла его мать.

В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводятся следственные действия.