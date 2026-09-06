В Китае тратят миллионы на похороны животных

В Китае стремительно развиваются специальные услуги, предназначенные для прощания с домашними животными. Однако эта многомиллиардная индустрия до сих пор не имеет единой системы контроля.

В мае в одном из похоронных бюро для животных в городе Далянь провинции Ляонин наблюдалась трогательная сцена. Пара, расставшаяся со своим серебристым британским котом, которого они растили восемь лет, в последний раз попрощалась с любимым питомцем. Для кота по кличке Пидан, умершего от болезни сердца, они провели мемориальную церемонию, после чего отправили его на кремацию.

Такие картины в Китае становятся все более распространенными. По данным Тиан Ян Ча, в стране насчитывается 43 600 компаний, связанных с захоронением животных. Только в 2022 году было зарегистрировано 27 100 новых компаний.

Согласно отчету ииМедиа Ресеарч, в 2022 году объем этого рынка составил 10 миллиардов юаней, то есть примерно 1,5 миллиарда долларов.

Рост рынка также связан с увеличением числа домашних животных в стране. В прошлом году в городах Китая было зарегистрировано около 53 миллионов собак и 73 миллионов кошек.

Специальные ритуальные бюро предлагают такие услуги, как эвтаназия, подготовка тела, мемориальная церемония, кремация, хранение праха, захоронение в могиле и изготовление сувениров. Цены варьируются от 1000 юаней до десятков тысяч юаней.

Например, «высоко индивидуализированная» церемония стоимостью 9880 юаней включает в себя то, что четыре сотрудника несут гроб с животным и отвозят его на лимузине. В некоторых местах религиозные обряды проводятся за 1800 юаней, а превращение праха животного в «кристалл жизни» оценивается в 18 000 юаней.

Специалисты отмечают, что подобные церемонии, прежде всего, удовлетворяют психологические потребности хозяев животных. На церемониях используются цветы, прощальные покрывала, стены памяти, коробочки с отпечатками лап и емкости с шерстью животных.

В то же время в отрасли существуют и серьезные проблемы. Единого государственного органа, полностью контролирующего индустрию похорон животных, не существует. По словам юриста Фу Цзяня, разделение контроля между различными ведомствами затрудняет предотвращение некоторых нарушений.

Кроме того, из-за отсутствия единых стандартов в некоторых договорах нечетко прописаны содержание и качество услуг. Это затрудняет защиту клиентами своих прав.

В 2024 году в городе Шэньчжэнь гражданин заплатил 700 юаней за индивидуальную кремацию своего кота. Позже по видеозаписи, предоставленной магазином, он заметил, что кремированный кот — не его питомец. После долгих переговоров магазин признал, что его кот был кремирован вместе с другими животными.

Таким образом, индустрия похорон животных в Китае быстро растет и превращается в рынок с большим денежным оборотом. Но вместе с развитием сферы актуальными остаются вопросы качества услуг, контроля и защиты прав владельцев животных.