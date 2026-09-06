В Китае тратят миллионы на похороны животных

·48·Мир
В Китае тратят миллионы на похороны животных

В Китае стремительно развиваются специальные услуги, предназначенные для прощания с домашними животными. Однако эта многомиллиардная индустрия до сих пор не имеет единой системы контроля.

В мае в одном из похоронных бюро для животных в городе Далянь провинции Ляонин наблюдалась трогательная сцена. Пара, расставшаяся со своим серебристым британским котом, которого они растили восемь лет, в последний раз попрощалась с любимым питомцем. Для кота по кличке Пидан, умершего от болезни сердца, они провели мемориальную церемонию, после чего отправили его на кремацию.

Такие картины в Китае становятся все более распространенными. По данным Тиан Ян Ча, в стране насчитывается 43 600 компаний, связанных с захоронением животных. Только в 2022 году было зарегистрировано 27 100 новых компаний.

Согласно отчету ииМедиа Ресеарч, в 2022 году объем этого рынка составил 10 миллиардов юаней, то есть примерно 1,5 миллиарда долларов.

Рост рынка также связан с увеличением числа домашних животных в стране. В прошлом году в городах Китая было зарегистрировано около 53 миллионов собак и 73 миллионов кошек.

Специальные ритуальные бюро предлагают такие услуги, как эвтаназия, подготовка тела, мемориальная церемония, кремация, хранение праха, захоронение в могиле и изготовление сувениров. Цены варьируются от 1000 юаней до десятков тысяч юаней.

Например, «высоко индивидуализированная» церемония стоимостью 9880 юаней включает в себя то, что четыре сотрудника несут гроб с животным и отвозят его на лимузине. В некоторых местах религиозные обряды проводятся за 1800 юаней, а превращение праха животного в «кристалл жизни» оценивается в 18 000 юаней.

Qora kiyimdagi kishi gullar bilan bezatilgan savatga mayda narsalar sepmoqda.

Специалисты отмечают, что подобные церемонии, прежде всего, удовлетворяют психологические потребности хозяев животных. На церемониях используются цветы, прощальные покрывала, стены памяти, коробочки с отпечатками лап и емкости с шерстью животных.

В то же время в отрасли существуют и серьезные проблемы. Единого государственного органа, полностью контролирующего индустрию похорон животных, не существует. По словам юриста Фу Цзяня, разделение контроля между различными ведомствами затрудняет предотвращение некоторых нарушений.

Кроме того, из-за отсутствия единых стандартов в некоторых договорах нечетко прописаны содержание и качество услуг. Это затрудняет защиту клиентами своих прав.

В 2024 году в городе Шэньчжэнь гражданин заплатил 700 юаней за индивидуальную кремацию своего кота. Позже по видеозаписи, предоставленной магазином, он заметил, что кремированный кот — не его питомец. После долгих переговоров магазин признал, что его кот был кремирован вместе с другими животными.

Таким образом, индустрия похорон животных в Китае быстро растет и превращается в рынок с большим денежным оборотом. Но вместе с развитием сферы актуальными остаются вопросы качества услуг, контроля и защиты прав владельцев животных.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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