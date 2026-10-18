Женщина лишилась 350 тысяч долларов ради встречи с актером из «Игры в кальмара»

В Южной Корее женщина в возрасте около 50 лет поверила, что состоит в отношениях со звездой популярного сериала «Игра в кальмара» (Скуид Гаме) Ли Джон Джэ, и перевела интернет-мошеннику более 500 миллионов вон, то есть примерно 350 тысяч долларов. Мошенник завоевал доверие женщины, используя сгенерированные с помощью искусственного интеллекта фотографии актера.

Женщине, проживающей в южнокорейском городе Мирян и упоминаемой в СМИ под именем «А», в социальной сети написал человек, представившийся известным актером. Позже они начали общаться в мессенджере КакаоТалк. Мошенник обращался к женщине «дорогая» и «милая», создавая у нее впечатление, будто актер испытывает к ней романтические чувства.

«Я актер Ли Джон Джэ. Я написал вам, чтобы пообщаться с фанатами», — заявил он в одном из своих первых сообщений.

Женщина поверила и просьбам лжеактера о деньгах. Мошенник заявлял, что якобы застрял в аэропорту за границей и ему нужны средства, чтобы вернуться домой. А для завоевания доверия он отправил созданные с помощью искусственного интеллекта фотографии удостоверения личности и водительских прав.

«Он говорил: «Как только я вернусь в Корею, я верну тебе деньги». Я поверила ему», — рассказала женщина позже полиции. Но к этому моменту она уже перевела мошеннику более 500 миллионов вон.

По словам женщины, она также заплатила около 7 500 долларов за ВИП-пропуск, который позволил бы ей лично встретиться с фальшивым актером. Однако каждый раз находились различные отговорки, и встреча не состоялась. Когда мошенник продолжил требовать деньги, женщина решила обратиться в полицию.

Агентство полиции провинции Кёнсаннам-до подтвердило, что женщина стала жертвой мошенничества, совершенного через романтические отношения. Личность человека, представившегося Ли Джон Джэ, пока не установлена.

После того как эта история вызвала широкое обсуждение, агентство актера также предупредило поклонников. В заявлении содержится просьба не отправлять деньги лицам, вымогающим средства от имени Ли Джон Джэ.

К сожалению, шансы вернуть потерянные деньги у женщины очень малы. Несколько месяцев назад во Франции женщина также поверила мошеннику, представившемуся в интернете Брэдом Питтом, и лишилась 850 тысяч долларов.

Эти случаи показывают, что перед тем, как верить незнакомцам, пишущим от имени знаменитостей, необходимо проверять их личность, и быть особенно осторожными, если под предлогом личных отношений требуют деньги.