Женщина заработала более 1 миллиона долларов на книгах, написанных с помощью искусственного интеллекта

·78·Мир
Женщина заработала более 1 миллиона долларов на книгах, написанных с помощью искусственного интеллекта

Южноафриканская писательница Корал Харт (Корал Харт) создала более 370 книг за 20 месяцев, используя инструменты искусственного интеллекта. По ее словам, с начала 2026 года ее доход от продажи книг превысил 1 миллион долларов. Об этом сообщает AFP.

Писательница использует такие инструменты искусственного интеллекта, как ChatGPT, Claude и Grok. Однако она не просто заставляет чат-боты писать книги: она сама разрабатывает сюжетные идеи, персонажей, стиль и план глав. После этого искусственный интеллект помогает в подготовке и редактировании текста.

Первичный текст обрабатывается в несколько этапов. В конце концов человеческий редактор или корректор проверяет текст и вносит необходимые исправления.

Настоящее имя Корал Харт не раскрывается. Она проработала в издательской сфере 14 лет и написала несколько десятков произведений еще до того, как начала использовать искусственный интеллект.

По собственным подсчетам автора, ее книги в электронном, печатном и аудиоформатах были проданы общим тиражом более миллиона экземпляров. Большая часть произведений написана в романтическом жанре и рассчитана на определенную читательскую аудиторию.

Ее деятельность также усиливает споры о роли искусственного интеллекта в литературе. Если одни критикуют качество созданных таким методом произведений и вопросы авторского права, то Харт считает главным критерием высокие продажи своих книг.

Корал ХартИскусственный интеллектChatGPTЛитература
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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