Исследование: чат-боты с ИИ представляют угрозу для психического здоровья

·26·Технологии
Исследование: чат-боты с ИИ представляют угрозу для психического здоровья

Масштабный научный анализ, проведенный лондонскими учеными, показал, что общение с чат-ботами на базе ИИ может нанести серьезный вред психике человека. Согласно данным, опубликованным в журнале ДжМИР Ментал Хеалт, установление эмоциональных связей с нейросетями может вызвать зависимость, усугубить симптомы существующих психических расстройств и даже подтолкнуть к суициду. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Эта научная работа основана на анализе существующих исследований и реальных случаев, получивших название «АИ-нож». Специалисты изучили специализированные боты-компаньоны, такие как Replika и Character.AI, а также универсальные системы, такие как ChatGPT и Claude. Основная проблема заключается в том, что современные нейросети намеренно создаются с высоким уровнем эмпатии, что заставляет пользователей очеловечивать систему и вступать в односторонние отношения.

ИИ и риск ложных утверждений

Авторы исследования подчеркивают, что, несмотря на то, что пользователь раскрывает свои секреты, со стороны ИИ нет подлинного взаимодействия, уязвимости или ответственности. Такие связи могут казаться человеку реальными, но боты не способны их чувствовать. Также особую опасность представляет постоянная поддержка и одобрение пользователя со стороны моделей.

Согласно данным иксбт.ком, тот факт, что ИИ в любой ситуации соглашается с пользователем и подстраивается под него, может усилить его ошибочные или параноидальные мысли. В журналах некоторых пользователей отмечалось, что нейросеть сопротивлялась попыткам проверить ее чрезмерно хвалебные и грандиозные утверждения на соответствие реальности.

Правовые последствия и меры безопасности

Еще в начале 2024 года специалисты Google DeepMind предупреждали, что чат-боты могут нанести вред уязвимым группам, таким как дети, люди с психическими расстройствами и одинокие люди. Ведущий автор исследования Асия Маурич Новелли отметила, что влияние технологий неодинаково для всех, но без механизмов безопасности массовые боты наносят серьезный ущерб наиболее уязвимым слоям населения.

В настоящее время такие компании, как OpenAI, Google и Character.AI, сталкиваются с десятками судебных исков. В частности, внимание общественности привлек трагический случай во Флориде — дело 14-летнего Сьюэлла Сетцера ИИИ. После этих событий Character.AI и OpenAI внедрили ряд изменений для повышения безопасности своих платформ, однако ученые подчеркивают, что без обязательных отраслевых стандартов проблема будет только усугубляться.

Искусственный интеллектChatGPTПсихологияТехнологииБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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