В России созданное с помощью искусственного интеллекта изображение медведя вызвало панику среди населения. Даже полиция и специалисты по поиску диких животных были вынуждены искать несуществующего зверя. В итоге женщина, распространившая фейковое изображение, была оштрафована.

Инцидент произошел в поселке Магдагачи Амурской области России. Сообщается, что 21-летняя местная жительница с помощью ChatGPT создала изображение крупного бурого медведя, идущего по улицам поселка. Сначала она отправила это фото знакомому в качестве шутки.

Однако шутка приняла неожиданный оборот. Изображение быстро распространилось через мессенджеры и вызвало беспокойство среди местных жителей. Люди начали звонить в полицию и сообщать о появлении медведя в жилой зоне.

Когда ситуация стала серьезной, глава района привлек специалистов, занимающихся отслеживанием и поиском диких животных. Они приступили к поискам несуществующего медведя.

Позже женщина призналась, что сама создала изображение с помощью искусственного интеллекта, и обратилась в полицию. Суд признал ее виновной в распространении ложной информации и назначил штраф в размере 15 тысяч рублей.

Интересно, что это не единственный случай в России. В сентябре в Забайкальском крае женщина также распространила фейковое фото, на котором якобы запечатлен медведь, идущий по улице деревни. Это изображение также вызвало тревогу у населения. В результате женщину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Данные инциденты произошли в период, когда в России усилилась опасность, связанная с реальными медведями. По данным Reuters, с весны 2026 года в стране в результате нападений медведей погибло не менее 26 человек.

Таким образом, изображение, созданное искусственным интеллектом и начавшееся как безобидная шутка, отняло время у полиции и спецслужб, а также привело к административным штрафам для тех, кто его создал.