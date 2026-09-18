К концу 2025 года 89% научных статей содержат следы искусственного интеллекта

·25·Технологии
К концу 2025 года 89% научных статей содержат следы искусственного интеллекта

Новая статистическая методика, разработанная группой международных исследователей, позволила точно оценить участие больших языковых моделей (LLM) в научных публикациях в области биомедицины. Согласно данным иксбт.ком, к концу 2025 года выяснилось, что 89% всех биомедицинских статей в открытом доступе были отредактированы или написаны с помощью искусственного интеллекта. Этот показатель резко отличается от нижних пороговых оценок в предыдущих исследованиях. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый подход основан на глубоком анализе более 1 миллиона 194 тысяч полнотекстовых научных статей, опубликованных в базе ПубМед Кентрал в период с 2017 по 2025 год. Специалисты изучили частоту использования слов в 379 сервисах и методологических настройках, которая резко возросла после появления ChatGPT в конце 2022 года. Для каждого маркерного слова был построен контрфактический тренд, а данные за 2018–2022 годы были экстраполированы на 2023–2025 годы.

Какие части научных статей редактируются чаще всего?

Согласно результатам исследования, использование искусственного интеллекта в различных частях текста варьируется. Раздел обсуждения в статьях по состоянию на декабрь 2025 года показал самый высокий результат — 68%. Аннотации заняли второе место с долей 67%.

При этом разделы методологии оказались наименее затронутыми — их показатель составил 32%. Однако при анализе полного текста этого раздела показатель вырос до 54%. Это свидетельствует о том, что ученые используют искусственный интеллект в основном не для описания процедур, а для интерпретации результатов.

Географические различия и языковые изменения

Авторы исследования также выявили значительные различия в разрезе стран. В 2025 году по использованию технологий LLM лидируют Южная Корея (85%), Китай (82%) и Тайвань (80%). Самый низкий показатель был зафиксирован в Великобритании — 28%.

Показатель стран, где основным языком является английский, по сравнению с остальным миром продемонстрировал разрыв в 72% против 37%. Если частота маркерных слов в текстах ученых из неанглоязычных стран до 2023 года была значительно ниже, то к 2025 году она достигла уровня носителей английского языка.

Полученные цифры хорошо согласуются с результатами опроса, проведенного издательством Вилей. В частности, в опросе, проведенном в середине 2025 года, более 70% респондентов подтвердили, что использовали помощь LLM при написании черновиков.

Однако исследователи предупреждают академическое сообщество о возникающих рисках. С одной стороны, языковые модели снижают языковой барьер для исследователей, не владеющих английским, а с другой — создают такие угрозы, как появление вымышленных ссылок, унификация научного языка и ослабление связи между письмом и критическим мышлением.

Искусственный интеллектНаучные статьиChatGPTИсследованиеТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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