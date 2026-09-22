Архитектор магазинов Apple скептически относится к покупкам через ИИ

В то время как компании Кремниевой долины инвестируют миллиарды долларов в ИИ-агентов для автоматизации покупок, эксперт, стоявший у истоков розничной сети Apple, сомневается в перспективах этого подхода. Как сообщает TechCrunch, 66-летний Рон Джонсон не верит, что ИИ кардинально изменит процесс совершения покупок и что люди будут полностью полагаться на машины. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сегодня ведущие мировые технологические гиганты пытаются глубже внедрить ИИ в сферу торговли. В частности, Google разрабатывает стандарт Универсал Коммерке Протокол, помогающий ИИ-агентам выполнять процессы от поиска товаров до оплаты. OpenAI через ChatGPT предоставляет пользователям возможность сравнивать и покупать товары, не выходя из чата.

ИИ и реальный опыт

Однако, по мнению Рона Джонсона, никто не доверит ИИ-агенту дорогостоящую покупку, например, ноутбук за тысячу или две тысячи долларов, не посетив веб-сайт или магазин. Такие покупки требуют личного подхода, и покупатели хотят почувствовать вес товара, увидеть его экран и выбрать подходящий размер перед тем, как потратить деньги.

Джонсон подчеркивает, что ИИ никогда не сможет дать возможность физически ощутить продукт. Поэтому ожидается, что ИИ-агенты в будущем не будут совершать покупки самостоятельно, а будут снабжать покупателей необходимой информацией перед походом в магазин. В результате клиенты будут приходить в магазины более подготовленными.

Опыт Apple и человеческий фактор

Рон Джонсон обрел эту уверенность двадцать лет назад, создавая розничную сеть Apple вместе со Стивом Джобсом. Как описано в его новой книге «Шоп Дифферент: Хов Ретаил Ревеалед Аппле’с Genius», магазины Apple были предназначены не только для продажи товаров, но и для обучения людей их использованию и поиска решений проблем.

Хотя многие конкуренты скопировали дизайн стеклянных стен и открытую планировку магазинов Apple, они часто упускали из виду самое важное — человеческий фактор. По словам Джонсона, секретная формула успеха Apple всегда заключалась в ее сотрудниках и в том, как они относились к клиентам.