Запущен плагин Apple Мессагес для ChatGPT

·13·Технологии
Запущен плагин Apple Мессагес для ChatGPT

Одна из ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта, OpenAI, представила новый плагин Apple Мессагес, позволяющий пользователям управлять своими сообщениями непосредственно с помощью искусственного интеллекта. Этот инструмент значительно упрощает сортировку, редактирование и анализ личной переписки, открывая новые возможности для повседневного общения и работы. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщают иксбт.ком и TechCrunch, плагин также полноценно работает с системами ChatGPT Ворк и Кодекс. Это позволяет пользователям удобно работать с сообщениями не только в личной жизни, но и в профессиональной деятельности. В опубликованном коротком рекламном ролике показано, как пользователь просит искусственный интеллект предложить варианты ответов контактам на основе сообщений за прошедший день.

Какие возможности предлагает новый плагин?

Набор представленных функций очень широк и призван экономить время пользователя. В частности, с помощью ChatGPT можно выполнять следующие действия:

  • Сортировать, анализировать и редактировать сообщения
  • Готовить последующие ответы на основе полученных сообщений
  • Удалять ненужные сообщения
  • Готовить и отправлять сообщения от имени пользователя в виде черновиков
  • Быстро находить нужную информацию в истории сообщений
Однако, как и любая технология искусственного интеллекта, эта новая функция вызывает ряд вопросов, связанных с безопасностью и конфиденциальностью персональных данных. Согласно информации, предоставленной агентству Bloomberg, представители OpenAI подчеркнули, что плагин работает локально на устройстве пользователя и не создаёт единый индекс всей базы сообщений.

Тем не менее остаются аспекты, требующие дополнительных разъяснений относительно механизмов работы этой системы. Поэтому TechCrunch обратился к компании с официальным запросом для получения дополнительной информации.

Что касается функции автоматической отправки сообщений, OpenAI настоятельно рекомендует пользователям постоянно контролировать действия ChatGPT. Компания призывает не активировать режим постоянного подтверждения, напоминая, что эта функция лишает пользователя возможности в последний раз проверить сообщение перед его отправкой.

ChatGPTApple MessagesOpenAIИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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