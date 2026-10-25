В США гражданин Узбекистана обвиняется в краже товаров на сумму 12 млн долларов

·58·Мир
В США гражданин Узбекистана обвиняется в краже товаров на сумму 12 млн долларов

Министерство юстиции США предъявило 33-летнему гражданину Узбекистана Нурсултану Хайдарову обвинение в преступном сговоре с целью кражи по меньшей мере 24 крупных партий грузов. По данным следствия, общая стоимость пропавшей продукции превысила 12 миллионов долларов США.

Первое судебное заседание по этому делу о масштабном преступлении состоялось в федеральном суде в городе Бриджпорт, штат Коннектикут.

Схема под маской доверия: Как крались товары?

Согласно версии следствия, проведенного Федеральным бюро расследований (ФБР) и правоохранительными органами, мошенничество было налажено по тщательно продуманному плану:

  • Покупка и захват компаний: Начиная с сентября 2025 года Хайдаров и его предполагаемые сообщники приобрели или установили контроль над несколькими транспортными (логистическими) компаниями, действующими на территории США;

  • Использование чужих личных данных: Выдавая себя за надежных и опытных перевозчиков, они получали крупные контракты на перевозку через регистрационные номера (ДОТ/МК), электронную почту и личные данные прежних владельцев;

  • Грузы не доходили до места назначения: Вывезенные со складов дорогостоящие товары не доставлялись заказчикам, а в некоторых случаях за возвращение груза владельцу требовали выкуп.

Арест и ожидаемая мера наказания

Для разоблачения преступных действий и задержания подозреваемого был проведен ряд оперативных мероприятий:

  • Арест в Калифорнии: Нурсултан Хайдаров был задержан 1 июня 2026 года на территории штата Калифорния;

  • Заключение жюри присяжных и непризнание вины: 22 сентября 2026 года федеральное жюри присяжных официально утвердило в отношении него обвинение в преступном сговоре. На суде, состоявшемся 21 октября, он заявил, что не считает себя виновным;

  • До 5 лет лишения свободы: Если вина будет полностью доказана в ходе судебного процесса, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В настоящее время ФБР и другие уполномоченные правоохранительные структуры США продолжают следственные действия по выявлению возможных других членов преступной группировки и выяснению судьбы похищенных грузов.

Нурсултан ХайдаровМинюст СШАФБРКоннектикут
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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