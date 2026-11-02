ФБР раскрыло: как хакеры КНДР взломали систему Binance? (Все подробности)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США официально возложило ответственность за беспрецедентную кибератаку на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на хакерские структуры, связанные с Северной Кореей. Об этом сообщило авторитетное агентство Bloomberg.

Согласно официальному заявлению американской спецслужбы, киберпреступникам удалось похитить с платформы рекордный объем цифровых активов — более 6,3 миллиарда долларов США. Это событие было зафиксировано как крупнейшее хищение в истории мировых финансов и криптоиндустрии.

«Цифровой почерк» Пхеньяна: как разоблачили хакеров?

Следователи ФБР в сотрудничестве с международными экспертами по кибербезопасности поэтапно отследили цепочки транзакций похищенных средств:

Структуры, связанные с Пхеньяном: Анализ транзакций выявил специфический «цифровой почерк», подтверждающий, что атака была осуществлена элитными хакерскими сетями, находящимися под непосредственным контролем правительства Северной Кореи (включая известную группировку ТрадерТраитор );

Попытки сокрытия средств: Чтобы запутать следы похищенных средств, они были распределены по сложным маршрутам через несколько блокчейн-сетей;

Рекордный масштаб: ФБР особо подчеркнуло, что данный инцидент превзошел все предыдущие случаи взломов с момента появления крипторынка, а его масштаб является беспрецедентным.

Реакция Binance: оперативный штаб и безопасность средств клиентов

Как только стало известно о взломе системы, руководство биржи Binance приняло экстренные меры:

Глобальный «оперативный штаб»: Была создана специальная кризисная группа для проведения глубокого аудита системы безопасности, изоляции уязвимых мест и обеспечения полной защиты активов пользователей;

Сохранение средств: Биржа заявила, что взяла ситуацию под контроль, задействовав резервные фонды, чтобы гарантировать, что рядовые клиенты не понесут убытков.

Международные санкции и геополитические риски

Официальные ведомства США выражают серьезную обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы похищенных миллиардов долларов: