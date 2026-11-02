ФБР раскрыло: как хакеры КНДР взломали систему Binance? (Все подробности)
Федеральное бюро расследований (ФБР) США официально возложило ответственность за беспрецедентную кибератаку на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance на хакерские структуры, связанные с Северной Кореей. Об этом сообщило авторитетное агентство Bloomberg.
Согласно официальному заявлению американской спецслужбы, киберпреступникам удалось похитить с платформы рекордный объем цифровых активов — более 6,3 миллиарда долларов США. Это событие было зафиксировано как крупнейшее хищение в истории мировых финансов и криптоиндустрии.
«Цифровой почерк» Пхеньяна: как разоблачили хакеров?
Следователи ФБР в сотрудничестве с международными экспертами по кибербезопасности поэтапно отследили цепочки транзакций похищенных средств:
Структуры, связанные с Пхеньяном: Анализ транзакций выявил специфический «цифровой почерк», подтверждающий, что атака была осуществлена элитными хакерскими сетями, находящимися под непосредственным контролем правительства Северной Кореи (включая известную группировку ТрадерТраитор);
Попытки сокрытия средств: Чтобы запутать следы похищенных средств, они были распределены по сложным маршрутам через несколько блокчейн-сетей;
Рекордный масштаб: ФБР особо подчеркнуло, что данный инцидент превзошел все предыдущие случаи взломов с момента появления крипторынка, а его масштаб является беспрецедентным.
Реакция Binance: оперативный штаб и безопасность средств клиентов
Как только стало известно о взломе системы, руководство биржи Binance приняло экстренные меры:
Глобальный «оперативный штаб»: Была создана специальная кризисная группа для проведения глубокого аудита системы безопасности, изоляции уязвимых мест и обеспечения полной защиты активов пользователей;
Сохранение средств: Биржа заявила, что взяла ситуацию под контроль, задействовав резервные фонды, чтобы гарантировать, что рядовые клиенты не понесут убытков.
Международные санкции и геополитические риски
Официальные ведомства США выражают серьезную обеспокоенность по поводу дальнейшей судьбы похищенных миллиардов долларов:
Риск обхода санкций: Контролирующие органы США предупреждают, что колоссальный объем цифровых активов может быть использован для обхода санкций ООН, а также для финансирования стратегических и военных программ КНДР;
Ужесточение контроля: Ожидается, что эта беспрецедентная кибератака станет стимулом для резкого повышения требований к безопасности для всех централизованных криптобирж мира и усиления международного контроля за оборотом криптоактивов.
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