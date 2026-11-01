Крупная кибератака: как северокорейские хакеры взломали криптобиржу Binance?

·62·Мир
Крупная кибератака: как северокорейские хакеры взломали криптобиржу Binance?
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  • Связанная с Северной Кореей хакерская группа ТрадерТраитор похитила с криптобиржи Binance более 6 миллиардов долларов США.
  • Федеральное бюро расследований США раскрыло это киберпреступление и сообщило, что украденные средства равны почти 25 процентам годового валового внутреннего продукта КНДР.
  • Хакеры совершили атаку, проникнув в рабочий ноутбук одного из сотрудников биржи и используя вредоносные программы для заметания следов.

Мировой крипторынок и система финансовой безопасности столкнулись с самой масштабной и разрушительной кибератакой в истории. С платформы Binance, считающейся ведущей криптобиржей мира, была похищена рекордная сумма — более 6 миллиардов долларов США.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) раскрыло это беспрецедентное киберпреступление и официально заявило, что за атакой стоят хакерские структуры, связанные с государством Северная Корея.

Цель ТрадерТраитор: украденные средства равны четверти ВВП КНДР

Согласно выводам ФБР, за этим глобальным грабежом в криптомире стоит известная северокорейская хакерская сеть — группа ТрадерТраитор:

  • Рекордные цифры: Сумма украденных более чем 6 миллиардов долларов эквивалентна почти 25 процентам (четверти) годового валового внутреннего продукта (ВВП) всей Северной Кореи;

  • Геополитическая угроза: Эксперты выражают серьезную обеспокоенность тем, что попадание такого объема цифровых активов в руки подконтрольных государству хакеров может быть использовано для обхода глобальных санкций и финансирования стратегических военных программ.

Как была совершена атака? Обычный ноутбук и программы для заметания следов

Первичное расследование, проведенное администрацией Binance, раскрыло технические детали атаки:

  • Точка взлома (29 октября): Киберпреступники не стали атаковать внутреннюю сеть биржи напрямую, а нацелились на рабочий ноутбук одного из сотрудников биржи, через который и проникли в систему;

  • Вредоносные вирусы, стирающие следы: Проникнув в сеть, хакеры использовали специальные вредоносные программы (випер/анти-форенсик), полностью уничтожающие все логины, пароли и следы доступа;

  • Вывод средств: В условиях, когда следы были стерты, они успели с молниеносной скоростью перевести огромные объемы криптоактивов на различные адреса.

Ожидается, что это событие станет поводом для ужесточения требований безопасности в мировой криптоиндустрии и коренного пересмотра системы хранения активов на криптобиржах.

BinanceTraderTraitorФБРКНДР
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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