Крупная кибератака: как северокорейские хакеры взломали криптобиржу Binance?

Мировой крипторынок и система финансовой безопасности столкнулись с самой масштабной и разрушительной кибератакой в истории. С платформы Binance, считающейся ведущей криптобиржей мира, была похищена рекордная сумма — более 6 миллиардов долларов США.

Федеральное бюро расследований США (ФБР) раскрыло это беспрецедентное киберпреступление и официально заявило, что за атакой стоят хакерские структуры, связанные с государством Северная Корея.

Цель ТрадерТраитор: украденные средства равны четверти ВВП КНДР

Согласно выводам ФБР, за этим глобальным грабежом в криптомире стоит известная северокорейская хакерская сеть — группа ТрадерТраитор:

Рекордные цифры: Сумма украденных более чем 6 миллиардов долларов эквивалентна почти 25 процентам (четверти) годового валового внутреннего продукта (ВВП) всей Северной Кореи;

Геополитическая угроза: Эксперты выражают серьезную обеспокоенность тем, что попадание такого объема цифровых активов в руки подконтрольных государству хакеров может быть использовано для обхода глобальных санкций и финансирования стратегических военных программ.

Как была совершена атака? Обычный ноутбук и программы для заметания следов

Первичное расследование, проведенное администрацией Binance, раскрыло технические детали атаки:

Точка взлома (29 октября): Киберпреступники не стали атаковать внутреннюю сеть биржи напрямую, а нацелились на рабочий ноутбук одного из сотрудников биржи, через который и проникли в систему;

Вредоносные вирусы, стирающие следы: Проникнув в сеть, хакеры использовали специальные вредоносные программы (випер/анти-форенсик), полностью уничтожающие все логины, пароли и следы доступа;

Вывод средств: В условиях, когда следы были стерты, они успели с молниеносной скоростью перевести огромные объемы криптоактивов на различные адреса.

Ожидается, что это событие станет поводом для ужесточения требований безопасности в мировой криптоиндустрии и коренного пересмотра системы хранения активов на криптобиржах.