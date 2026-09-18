Генерал режима Асада сурово наказан: бывший начальник дамасской тюрьмы за решеткой!

·91·Мир
Генерал режима Асада сурово наказан: бывший начальник дамасской тюрьмы за решеткой!

В отношении одного из высокопоставленных чиновников кровавого режима, попиравшего права человека в Сирии и подвергавшего пыткам тысячи политических заключенных, вынесен исторический приговор. Согласно официальному заявлению Министерства юстиции США, 74-летний бывший бригадный генерал Самир Усман Шейх, служивший директором печально известной центральной тюрьмы Адра в Дамаске в период режима Башара Асада, приговорен к 60 годам лишения свободы за жестокие пытки заключенных и сокрытие своего кровавого прошлого от американских иммиграционных ведомств. Бывший генерал, руководивший данной тюрьмой в 2005–2008 годах, не только отдавал приказы о пытках политических заключенных, но и сам лично участвовал в этих преступлениях.

В ходе судебного процесса, прошедшего в марте, федеральное жюри присяжных признало его полностью виновным в сговоре с целью применения пыток, трех эпизодах жестоких пыток, а также в фальсификации иммиграционных и гражданских документов. Свидетельствовавшие в суде пострадавшие разоблачили, что заключенных крепко привязывали к приспособлению под названием «летающий ковер» (бисат ар-рих), подвешивали к потолку и избивали, а также подвергали нечеловеческим мучениям в жестоком «13-м блоке». Шейх, въехавший на территорию США в 2020 году и задержанный в июле 2024 года, стал самым высокопоставленным чиновником режима Асада, привлеченным к ответственности за пределами Сирии.

И всё же, как 74-летний кровавый палач смог целых четыре года спокойно жить в США, что стало причиной его поимки и каким серьезным сигналом для других преступников из режима Асада станет этот судебный прецедент?

«"Летающий ковер" и жуткий 13-й блок»: Зверства внутри тюрьмы

Методы пыток, обнародованные в суде США и шокировавшие весь мир:

  • Мучения «летающего ковра»: Заключенных крепко привязывали к специальному раскладному деревянному или железному приспособлению, сгибая позвоночник до степени его перелома, подвешивали к потолку и жестоко избивали;

  • Таинственная участь «13-го блока»: Политических заключенных содержали в специальном блоке, где царили невыносимые для человека условия — голод, жажда и постоянное психологическое давление;

  • Личное участие генерала: Самир Усман Шейх не просто отдавал приказы из кабинета, а лично заходил в камеры пыток, контролировал процесс допросов и непосредственно участвовал в наказаниях;

  • Смерти и тяжелые травмы в тюрьме: Многие политические узники в результате тяжелых пыток остались инвалидами на всю жизнь или испустили дух прямо в камерах.

«Маска беженца и фальшивое гражданство»: Схема, раскрытая в США

  • Проникновение в 2020 году: Шейх въехал в США в 2020 году по визе, скрыв свое дикое прошлое в Сирии, воинское звание и должность директора тюрьмы;

  • Ложь при получении гражданства: В процессе подачи заявления на американское гражданство он намеренно скрыл всю информацию о своей работе на важных военных и политических должностях;

  • Арест в июле 2024 года: На основе неопровержимых доказательств, собранных правозащитниками и спецслужбами, в июле 2024 года он был задержан Федеральным бюро расследований США;

  • Решение суда — 60 лет: Для 74-летнего бывшего генерала 60-летний тюремный срок фактически означает проведение оставшейся жизни полностью за решеткой.

Международное право и политический анализ: Что говорят эксперты?

  • Самый высокопоставленный заключенный: Шейх стал самым высокопоставленным военным чиновником времен режима Башара Асада, осужденным и официально получившим наказание за пределами Сирии;

  • Сила универсальной юрисдикции: Данное судебное решение показало, что лица, совершившие преступления против человечности, военные преступления и пытки, не смогут уйти от наказания, в какую бы страну они ни сбежали;

  • Строгое предупреждение для остальных преступников: Многие бывшие чиновники, служившие режиму Асада и совершавшие насилие против мирного населения, пытаются найти убежище в Европе или США — этот прецедент открывает двери для расследований в отношении каждого из них.

Суровый 60-летний приговор, вынесенный Самиру Усману Шейху, наглядно продемонстрировал, что любые зверства, совершенные в тени деспотичных режимов, спустя годы и за тысячи километров найдут свое справедливое наказание.

По вашему мнению, способны ли США и европейские страны полностью выявить и привлечь к суду других чиновников, служивших режиму Асада и бежавших на Запад, скрыв свое прошлое? Насколько подобные громкие судебные процессы послужат толчком к установлению справедливости в Сирии и восстановлению прав миллионов пострадавших людей? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим получившим большой резонанс на международной арене анализом справедливого суда со всеми друзьями и любителями политических новостей!

Самир Усман Шейхрежим Башара АсадаМинистерство юстиции СШАметоды пыток в Сирии
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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