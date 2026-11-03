Сестра лидера Северной Кореи, заместитель директора Отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон выступила с официальным заявлением, обвинив Федеральное бюро расследований (ФБР) США в преднамеренно организованной политической провокации.

Согласно сообщению, распространенному центральным агентством Северной Кореи ЦТАК (ККНА), причиной резкого демарша Пхеньяна стали очередные обвинения, выдвинутые американскими спецслужбами. В своих отчетах ФБР утверждало, что за масштабной кибератакой на платформу Binance, считающуюся одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире, и кражей цифровых активов якобы стоят спецслужбы КНДР.

«Удобная маска»: попытка скрыть неудачи на цифровом рынке

В своем заявлении Ким Ё Чжон раскрыла истинную суть этого метода, часто используемого Вашингтоном:

Оружие информационной борьбы: По словам представителя КНДР, Вашингтон на международной арене постоянно использует образ «могущественных северокорейских хакеров» с целью сокрытия системных недостатков в своей внутренней финансовой и цифровой инфраструктуре;

Уязвимость западных криптоплатформ: Вместо того чтобы признать технологическую слабость западных финансовых систем и неспособность контролировать транснациональные финансовые потоки, администрация США взяла за правило возлагать вину за любые финансовые потрясения на закрытое суверенное государство;

Предлог для новых санкций: В заявлении указано, что истинная цель обвинений ФБР — создание искусственной основы в средствах массовой информации для введения очередного пакета экономических ограничений (санкций) против КНДР. Причина в том, что традиционные военные угрозы в адрес Пхеньяна в настоящее время не приносят ожидаемого политического результата.

К сведению: политический вес Ким Ё Чжон в Северной Корее

Ким Ё Чжон, считающаяся самым активным и резким рупором Пхеньяна по вопросам международной политики, занимает важное положение в управлении страной:

Занимаемая должность: С 2021 года она работает заместителем директора Отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи;

Опыт: До этого, в период с 2015 по 2021 год, она занимала должность первого заместителя директора этого важного отдела.

Данное выступление руководства КНДР показывает, что противостояние с США в глобальном цифровом пространстве обостряется, а информационная война между сторонами перешла на новый этап.