В Мексике задержан наркобарон, за которого США обещали награду в 5 миллионов долларов
В Мексике был задержан один из лидеров наркокартеля — Фаусто Исидро Меса-Флорес по прозвищу «Эль Чапо Исидро», включенный в список 10 самых разыскиваемых преступников Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Спецоперация по его поимке переросла в вооруженное столкновение, унесшее жизни 11 человек.
44-летний Меса-Флорес был задержан 20 ноября в ходе операции, проведенной военными в городе Гуасаве, штат Синалоа. В операции также использовались разведданные, предоставленные спецслужбами США. Вместе с наркобароном были арестованы еще двое членов его преступной группировки — Герман Роландо Гальвес Меса по прозвищу «Эль Серафин» и еще один человек, отвечавший за финансовые операции.
В ходе перестрелки, произошедшей во время операции, погибли семь предполагаемых членов картеля и четверо военнослужащих. После инцидента ситуация в регионе обострилась: в некоторых местах были подожжены автомобили и здания, перекрыты дороги, продолжались вооруженные столкновения.
«Эль Чапо Исидро» был включен в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБР в 2025 году. Госдепартамент США обещал вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к его поимке или осуждению.
Власти США обвиняют Меса-Флореса в том, что он является лидером одной из крупнейших наркотрафиковых сетей Мексики — преступной организации Меса-Флореса. Его и его группировку подозревают в поставках кокаина, метамфетамина, героина, фентанила и марихуаны в США. Ему также предъявлены обвинения в отмывании денег, преступлениях, связанных с оружием, и наркотерроризме.
Его задержание оценивается как важный результат сотрудничества правоохранительных органов Мексики и США. Однако арест главы наркокартеля может повлиять на баланс сил между преступными группировками в регионе.
В настоящее время Меса-Флорес находится в руках мексиканских властей. Официального решения по вопросу его экстрадиции в США пока не объявлено.
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