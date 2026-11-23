В Мексике был задержан один из лидеров наркокартеля — Фаусто Исидро Меса-Флорес по прозвищу «Эль Чапо Исидро», включенный в список 10 самых разыскиваемых преступников Федеральным бюро расследований (ФБР) США. Спецоперация по его поимке переросла в вооруженное столкновение, унесшее жизни 11 человек.

44-летний Меса-Флорес был задержан 20 ноября в ходе операции, проведенной военными в городе Гуасаве, штат Синалоа. В операции также использовались разведданные, предоставленные спецслужбами США. Вместе с наркобароном были арестованы еще двое членов его преступной группировки — Герман Роландо Гальвес Меса по прозвищу «Эль Серафин» и еще один человек, отвечавший за финансовые операции.

В ходе перестрелки, произошедшей во время операции, погибли семь предполагаемых членов картеля и четверо военнослужащих. После инцидента ситуация в регионе обострилась: в некоторых местах были подожжены автомобили и здания, перекрыты дороги, продолжались вооруженные столкновения.