В Калифорнии усилились пожары: более 150 тысяч абонентов остались без электричества (видео)

Сильный ветер, жара и сухой воздух в Калифорнии повысили риск распространения пожаров. Поскольку в Малибу и других районах пламя приблизилось к жилым домам, местные власти приняли меры по эвакуации. Из-за опасной погоды также были введены масштабные временные ограничения на электроснабжение.

В американском штате Калифорния ведется борьба с несколькими пожарами. В то время как в некоторых районах пожарные пытаются остановить распространение пламени, сильный ветер еще больше усложняет ситуацию.

В каких районах распространяются пожары?

Одна из самых тревожных точек в Южной Калифорнии — окрестности Малибу в округе Лос-Анджелес. Сообщается, что возникший здесь пожар под названием Брйсон охватил территорию примерно в 200 акров, то есть около 81 гектара.

Пожары также были зафиксированы вокруг города Азуза недалеко от Лос-Анджелеса и на территории военной базы Камп Пендлетон в округе Сан-Диего. В некоторых местах были отданы приказы об эвакуации, введены временные ограничения на дорожное движение.

По данным противопожарной службы Калифорнии, наряду с пожаром Брйсон зафиксированы и другие активные возгорания. Их площадь и степень локализации могут быстро меняться.

Почему более 150 тысяч абонентов остались без электричества?

Все отключения электроэнергии не связаны непосредственно с ущербом от пожара. Энергетические компании заблаговременно отключают электричество в некоторых районах, чтобы снизить риск обрыва проводов или возникновения пожаров из-за электрооборудования в условиях сильного ветра.

В сообщениях от 16 октября отмечалось, что более 150 тысяч потребителей электроэнергии по всей Калифорнии остались без энергоснабжения. Речь идет не о количестве жителей, а об абонентах, подключенных к услугам электроснабжения.

Такие профилактические меры направлены на снижение пожарной опасности. Однако отключение света может создать дополнительные трудности для населения, особенно для людей, использующих дома медицинское оборудование или нуждающихся в постоянном электроснабжении.

Сильный ветер делает ситуацию еще более опасной

На опасные погодные условия в Калифорнии также влияют ветры Санта-Ана. Сухой воздух и сильный ветер способствуют быстрому распространению пламени, что затрудняет работу пожарных.

Местная метеорологическая служба выпустила предупреждения о повышенном (красном) уровне пожарной опасности в некоторых районах. Сообщалось, что опасные условия могут сохраниться до 17 октября.

В связи с этим местные ведомства следят за ситуацией, а жителям районов с высоким риском пожаров рекомендуется внимательно следить за официальными предупреждениями.

Эвакуация и меры безопасности

В районах, где огонь приблизился к населенным пунктам, были приняты меры по эвакуации людей в безопасные места. Хотя некоторые приказы об эвакуации впоследствии были изменены, ситуация в районах, где сохраняется угроза пожара, может измениться.

Специалисты подчеркивают важность соблюдения указаний местных властей и служб экстренного реагирования в таких условиях. Поскольку направление ветра и скорость огня могут измениться за короткое время, откладывать меры безопасности нельзя.

Заключение

Ситуация в Калифорнии одновременно породила несколько проблем: сдерживание пожаров, эвакуация населения в безопасные районы и снижение рисков в электросетях.

Тот факт, что более 150 тысяч абонентов остались без электричества, показывает масштаб происходящего, однако главная задача — не допустить распространения пламени на населенные пункты и обеспечить безопасность людей.

В условиях сохранения сильного ветра и сухого воздуха дальнейшее развитие ситуации зависит от погоды и действий пожарных расчетов.