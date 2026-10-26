Ученые воссоздали свойство 1600-летнего римского стекла менять цвет

Ученые из Шеффилдского университета в Великобритании смогли воссоздать свойство древнеримского стекла менять свой цвет под воздействием света. Об этом сообщило издание Те Гуардиан 25 октября 2026 года.

Речь идет о хранящемся в Британском музее кубке Ликурга возрастом около 1600 лет. При обычном освещении он выглядит зеленым, а при подсветке сзади — рубиново-красным. Эта необычная особенность веками приводила в восторг историков и стеклоделов.

Чтобы воссоздать это явление, ученые опирались на древний метод изготовления стекла. В ходе экспериментов в состав расплавленного стекла добавлялись очень мелкие наночастицы золота и серебра. Стекло плавили при температуре выше 1000 градусов, и при его остывании внутри образовывались металличекие наночастицы. В результате наблюдалось изменение цвета, аналогичное древнему кубку.

Исследователи поясняют, что наночастицы в стекле взаимодействуют со светом. Когда свет проходит сквозь стекло, часть синего и зеленого цветов блокируется, и проявляются красный и оранжевый оттенки. А когда свет отражается от поверхности стекла, оно кажется зеленым.

Доктор Лиза Холландс из Школы химической, материаловедческой и биологической инженерии университета подчеркнула, что достижение этого результата было долгим и кропотливым процессом.

«Для меня это чудо», — сказала она.

Кубок Ликурга, относящийся к ИВ веку, украшен изображениями на сюжеты древних мифов. На нем запечатлена победа бога вина Диониса над царем Ликургом. В 2022 году международные эксперты признали кубок одним из семи чудес стеклоделия в мире.

Йен Фристоун, почетный профессор археологических материалов Университетского колледжа Лондона, отметил, что стекло, созданное учеными Шеффилдского университета, ближе к зеленому и красному цветам оригинальной чаши, чем предыдущие эксперименты.

По мнению специалиста, конечный цвет стекла также зависел от условий в процессе его плавления, в том числе от расположения внутри печи. Это показывает, что древнеримским мастерам было непросто точно контролировать такие цвета.

В рамках проекта стеклохудожник Эллиот Уокер также создал современное произведение, вдохновленное древним кубком. Эта работа будет выставлена в Галерее Миллениум в Шеффилде с 6 по 15 ноября 2026 года. В дальнейшем ее планируется передать на постоянное хранение в Музей стекла Тернера.

По мнению ученых, данное исследование поможет лучше понять, какие методы использовали древнеримские мастера при изготовлении стекла. Оно также демонстрирует возможности воссоздания уникальных оптических свойств исторических стеклянных изделий с помощью современных методов.