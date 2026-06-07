Стартап К12 нашел способ внедрения углеродных нанотрубок в квантовые чипы

Французская компания К12 объявила о важном шаге на пути к промышленному производству квантовых процессоров. Стартап разработал технологию Пик & Плаке, которая позволяет с высокой точностью и контролем качества переносить отдельные углеродные нанотрубки на квантовые чипы. Этот подход напоминает современные методы упаковки полупроводниковых микросхем, однако инженерам К12 удалось адаптировать этот принцип для работы с нанотрубками нанометрового масштаба, содержащими квантовые биты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Квантовые процессоры компании используют спиновые кубиты, размещенные внутри нанотрубок, изготовленных из сверхчистого изотопа углерода-12. Одной из главных проблем квантовой индустрии является неоднородность кубитов. Даже небольшие дефекты в материале вызывают шум, что приводит к ошибкам вычислений. Новая технология решает эту проблему с помощью промежуточного этапа сборки: перед установкой на чип каждая нанотрубка проходит электрическое тестирование, что гарантирует использование только бездефектных элементов.

Углеродные нанотрубки привлекают разработчиков способностью создавать «чистую» квантовую среду с низким уровнем шума. Кроме того, они совместимы с существующими технологиями производства полупроводников, что облегчает переход к массовому производству квантовых чипов. Еще одно преимущество — возможность создания сверхпроводящей квантовой шины, служащей каналом связи между кубитами.

В настоящее время К12 продемонстрировала высокоплотный процессор, содержащий 17 квантовых устройств на одном чипе. Эксперимент подтвердил, что интеграция нанотрубок не только точна, но и воспроизводима. Компания планирует выпустить систему Аидос в 2027 году, а к 2033 году — платформу Панопеиа, способную работать с 800 логическими кубитами.