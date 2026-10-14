Тайна из-под воды, которой 4 тысячи лет: неожиданная археологическая сенсация в Великобритании

В Великобритании невиданная аномальная жара и засуха, наблюдавшиеся летом этого года, стали причиной неожиданного исторического открытия. В результате резкого падения уровня воды в водохранилище Фернворти в графстве Девон на юго-западе Англии обнажилось затопленное древнее поселение эпохи бронзы.

Как сообщает авторитетное британское издание Те Индепендент, со дна высохшего водохранилища археологи извлекли уникальные памятники и ценные артефакты, относящиеся к различным периодам истории человечества.

Поселение возрастом 4 тысячи лет под водой: что было найдено?

В результате отступления воды перед взором археологов предстала история многовековой давности:

Дома бронзового века: Исследователи обнаружили со дна водохранилища 8 круглых каменных домов возрастом около 4 тысяч лет ;

Древние комплексы: Выяснилось, что помимо жилищ на территории сохранились каменные круги (кромлехи), а также древние курганы;

Монеты эпохи Тюдоров: Кроме того, во время раскопок и осмотра были найдены монеты династии Тюдоров КсВИ века, а именно 1540-х годов, что свидетельствует об активном использовании этого места людьми и в последующие века.

Аномальная жара и водный кризис: рекордные показатели

Обнажению археологических памятников в регионе способствовал резкий дефицит водных ресурсов по всей Великобритании:

В водохранилище Фернворти осталось 30 процентов: Из-за летнего зноя запасы в водохранилище Фернворти упали всего до 30 процентов от его общей емкости;

Дефицит по всей стране: Средний уровень воды во всех водохранилищах королевства фиксирует показатели на 20 процентов ниже сезонной нормы. 12 из 31 крупного водохранилища под наблюдением не заполнились даже наполовину, а в 8 наблюдается критически низкий уровень;

Высыхание грунтовых вод: Уровень подземных вод также неуклонно падает, и, по словам официальных лиц, для их возвращения в прежнее состояние потребуется дождливая погода, которая продлится несколько месяцев.

До каких пор продлится засуха?

Летом Великобританию одновременно накрыли пять мощных волн жары, температура несколько раз побила исторические рекорды, вызвав лесные пожары и масштабную нехватку воды. От этого особенно сильно пострадали южные регионы Англии.

Хотя анализ синоптиков по осенним осадкам может несколько смягчить ситуацию во многих регионах, по прогнозам экспертов, серьезная засуха в Девоне, Корнуолле и Восточной Англии может сохраниться до начала апреля 2027 года.