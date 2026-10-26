Кто займет место Гутерриша? США призвали Орбана присоединиться к гонке за пост генсека ООН

·76·Мир
Кто займет место Гутерриша? США призвали Орбана присоединиться к гонке за пост генсека ООН

Администрация США призвала бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана вступить в борьбу за пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом со ссылкой на свои источники сообщило влиятельное издание Валл Стрит Джурнал (ВСДж).

Согласно сообщениям, второй и последний срок нынешнего генсека Антониу Гутерриша официально завершается 31 декабря 2026 года. Вариант с Орбаном вышел на повестку дня в то время, когда ни один из имеющихся кандидатов по итогам первых шести предварительных туров голосования не смог преодолеть сопротивление пяти постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето.

Неожиданное единодушие США, России и Китая

Как пишет издание ВСДж, администрация Дональда Трампа активно поддерживает кандидатуру Виктора Орбана, и план находится на стадии принятия окончательного решения:

  • Позиция трех гигантов: Подчеркивается, что Россия и Китай готовы поддержать данную инициативу. Как отмечает издание: «Если США, Россия и Китай хотят одного и того же в Совете Безопасности ООН, обычно они этого добиваются»;

  • Расчет на 10 голосов: По подсчетам источников в Госдепартаменте, кандидатура Орбана может быть поддержана как минимум 10 из 15 членов Совета Безопасности ООН;

  • Станут ли преградой Великобритания и Франция? Открытым остается вопрос, воспользуются ли Лондон и Париж правом вето вопреки воле большинства, если абсолютное большинство даст свое согласие, однако эти две страны обычно действуют весьма осторожно при применении вето.

Борьба за будущий пост генсека: фавориты зашли в тупик

На кресло действующего генерального секретаря претендуют ряд известных дипломатов, однако достижение компромисса дается с трудом:

  • Результаты шестого отбора: Как сообщил источник РИА Новости, в предварительном голосовании ни один из кандидатов не смог пройти фильтр «большой пятерки» (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай);

  • Ребека Гринспан и вето: Одним из лидеров гонки остается бывший вице-президент Коста-Рики и глава ЮНКТАД Ребека Гринспан, однако два постоянных члена Совета Безопасности, обладающие правом вето, выступают против ее кандидатуры;

  • Другие претенденты: В числе кандидатов также значатся Рафаэль Гросси (Аргентина), Кэролин Родригес-Биркетт (Гайана), Мария Фернандес Эспиноза (Эквадор), Олара Отунну (Уганда), Ивонн Баки (Эквадор) и Лана Нусейби (ОАЭ).

Вступление Виктора Орбана в борьбу может положить начало одной из самых громких и богатых на геополитические противоречия избирательных кампаний в истории ООН.

Виктор ОрбанООНАнтониу ГутерришСовет Безопасности ООН
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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