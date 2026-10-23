«ООН демонстрирует полную беспомощность»: Эрдоган подверг резкой критике Совет Безопасности

·14·Мир
«ООН демонстрирует полную беспомощность»: Эрдоган подверг резкой критике Совет Безопасности

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с очередным резким заявлением в отношении международной системы безопасности и деятельности Организации Объединенных Наций. По его словам, сегодня организация остается абсолютно беспомощной и неэффективной перед лицом кровавых кризисов, разгорающихся в различных точках мира.

Об этом турецкий лидер заявил в своем специальном видеообращении к участникам начавшей свою работу в Стамбуле ИКс Международной конференции по посредничеству, сообщает издание «Ени Şафак».

«ООН бессильна перед лицом кризисов»: главные заявления Эрдогана

Глава Турции выразил резкое недовольство нестабильностью на мировой арене и реакцией на нее международных институтов:

  • Масштабы кризисов и молчание организаций: Эрдоган жестко критиковал бездействие международных организаций в условиях гуманитарных катастроф и войн, охвативших сектор Газа, Ливан, Судан и другие горячие точки мира;

  • Структурная беспомощность: Президент подчеркнул, что существующие механизмы ООН и ее Совета Безопасности не способны остановить несправедливость в мире и обеспечить мир, на практике демонстрируя полную беспомощность.

Необходимость коренного реформирования системы безопасности

В своей речи турецкий лидер остановился на принципах миротворчества Анкары и необходимых переменах:

  • Неизбежность реформ: Глава государства вновь подчеркнул необходимость незамедлительного пересмотра мировой системы безопасности, в особенности состава Совета Безопасности ООН и системы права вето;

  • Справедливое посредничество: Было заявлено, что Анкара продолжит свои решительные усилия по мирному урегулированию глобальных конфликтов, достижению стабильного мира путем переговоров и активного посредничества.

Данное выступление Эрдогана вновь привлекло внимание международного сообщества к вопросу реформы ООН в момент продолжающихся острых военно-политических противостояний на Ближнем Востоке и в Африке.

Реджеп Тайип ЭрдоганООНСовет Безопасности ООНIX Международная конференция по посредничеству
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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