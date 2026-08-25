Резкий поворот в ООН: 50 стран осудили Россию, но 143 государства её не поддержали!
На площадке Организации Объединённых Наций состоялись очередные непримиримые дипломатические дебаты вокруг войны в Украине. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен зачитал с трибуны международной организации совместное заявление от имени 50 стран и делегации Европейского союза, резко осуждающее действия России.
Тем не менее эта резолюция не получила поддержки большинства государств — членов ООН: 143 государства мира, включая Соединённые Штаты Америки также воздержались от присоединения к документу и не поддержали его.
Позиция 50 стран: требование немедленного прекращения огня
Среди подписавших совместное заявление были Великобритания, Япония, Канада, Швейцария, Грузия, а также ряд европейских стран, включая Венгрию и Словакию:
Основное требование: В документе Москву призвали согласиться на «полное, немедленное и безусловное прекращение огня»;
Содержание заявления: В тексте резолюции военные действия России названы «незаконным широкомасштабным вторжением».
Острые дебаты на трибуне ООН
В рамках международной организации взаимные обвинения сторон усиливаются:
Обеспокоенность генерального секретаря: В начале августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки украинских беспилотников на российские регионы, выразив серьёзную обеспокоенность тем, что в результате этих ударов гибнут и получают ранения мирные жители;
Резкая реакция России: Как сообщает ЭАДаилй, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности, резко раскритиковав внутреннюю ситуацию, сложившуюся в Украине при вмешательстве западных стран.
Нежелание США присоединиться к этому заявлению и нейтральная позиция 143 государств свидетельствуют об отсутствии единого мнения международного сообщества относительно путей достижения мира.
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