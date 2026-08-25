Резкий поворот в ООН: 50 стран осудили Россию, но 143 государства её не поддержали!

·1K·Мир
Резкий поворот в ООН: 50 стран осудили Россию, но 143 государства её не поддержали!

На площадке Организации Объединённых Наций состоялись очередные непримиримые дипломатические дебаты вокруг войны в Украине. Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен зачитал с трибуны международной организации совместное заявление от имени 50 стран и делегации Европейского союза, резко осуждающее действия России.

Тем не менее эта резолюция не получила поддержки большинства государств — членов ООН: 143 государства мира, включая Соединённые Штаты Америки также воздержались от присоединения к документу и не поддержали его.

Позиция 50 стран: требование немедленного прекращения огня

Среди подписавших совместное заявление были Великобритания, Япония, Канада, Швейцария, Грузия, а также ряд европейских стран, включая Венгрию и Словакию:

  • Основное требование: В документе Москву призвали согласиться на «полное, немедленное и безусловное прекращение огня»;

  • Содержание заявления: В тексте резолюции военные действия России названы «незаконным широкомасштабным вторжением».

Острые дебаты на трибуне ООН

В рамках международной организации взаимные обвинения сторон усиливаются:

  • Обеспокоенность генерального секретаря: В начале августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил атаки украинских беспилотников на российские регионы, выразив серьёзную обеспокоенность тем, что в результате этих ударов гибнут и получают ранения мирные жители;

  • Резкая реакция России: Как сообщает ЭАДаилй, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности, резко раскритиковав внутреннюю ситуацию, сложившуюся в Украине при вмешательстве западных стран.

Нежелание США присоединиться к этому заявлению и нейтральная позиция 143 государств свидетельствуют об отсутствии единого мнения международного сообщества относительно путей достижения мира.

Организация Объединённых НацийРоссияУкраинаСШААнтониу Гутерриш
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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